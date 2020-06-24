شاهد فخامة اليخت الذي استأجره أغنى رجل بالعالم لقاء 3 ملايين دولار بالأسبوع

يبدو أن الاستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد فتحت شهية التسويق لاستئجار اليخوت أيضا من بين خيارات الاجازات التي تؤمن عزلة عن جموع السياح!