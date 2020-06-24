الأربعاء 24 Jun 2020 06:44 م
شاهد فخامة اليخت الذي استأجره أغنى رجل بالعالم لقاء 3 ملايين دولار بالأسبوع
يبدو أن الاستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد فتحت شهية التسويق لاستئجار اليخوت أيضا من بين خيارات الاجازات التي تؤمن عزلة عن جموع السياح!
أثار جيف بيزوس الجدل حين استأجر هذا اليخت العام الماضي فيما جرى نفي اشاعات أنه اشترى هذا اليخت الذي يصل ثمنه لنصف مليار دولار تقريبا تروج شركة لليخت الضخم المسمى فلايين فوكس وفيه غواصة ومستشفى وسيلزمك طاقم من 54 موظف للإبحار به يبدو أن الاستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد فتحت شهية التسويق لاستئجار اليخوت أيضا من بين خيارات الاجازات التي تؤمن عزلة عن جموع السياح!