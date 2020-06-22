الأثنين 22 Jun 2020 12:12 م
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
حلقة النار أو سوار الذهب، صور بديعة أثارت اهتمام محبي الفلك ومتابعي الكسوف حول العالم
التقط شاب من دبي صورة للشمس في حالة الكسوف وتبدو من وراء برج خليفة
المصدر: twitter.com/ALJVD1 تابع هواة مراقبة السماء ظاهرة كسوف الشمس الحلقي المثيرة، أمس الأحد، في عدة مناطق من غرب أفريقيا وشبة الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب الصين. لقطة من مركز الفلك الدولي، في أبوظبي والتقط المصورون صورا لهذه الظاهرة الكونية المعروفة باسم الكسوف الحلقي للشمس أو "حلقة النار"، حيث مر القمر بين الأرض والشمس، ليخفي الشمس تماما ويترك فقط حلقة رقيقة من الضوء الأحمر حوله. وتزامن هذا الكسوف مع الانقلاب الصيفي، وفيه يكون يوم الأحد أطول يوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة، وتكون الأرض بالكامل أو جزئيا في ظل القمر. وتشهد الأرض كسوف حلقة النار كل عام أو عامين، ولا يمكن رؤيته إلا في نطاق ضيق على كوكب الأرض ومن خلال المسار الذي يسير فيه القمر أثناء الكسوف، وهو ما يعرف باسم خط الوسط. الفلكي السعودي ملهم هندي نشر على تويتر مشبها هذا الكسوف بذلك الذي حدث في عهد النبي محمد، حيث قال إن "سكان المدينة سيشاهدون منظرا مطابقا لما شهده النبي صل الله عليه وسلم وصحابته في نفس اليوم"، وذلك في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر. خدث هذا الكسوف العام الماضي وتبدو هذه اللقطة الرائعة للمصور جوس كريبس في توقيت مذهل لتجمع مشهدا باهرا من دبي في ديسمبر الماضي
Josh Cripps