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الأثنين 22 Jun 2020 12:12 م

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شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس

حلقة النار أو سوار الذهب، صور بديعة أثارت اهتمام محبي الفلك ومتابعي الكسوف حول العالم

شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
التقط شاب من دبي صورة للشمس في حالة الكسوف وتبدو من وراء برج خليفة المصدر: twitter.com/ALJVD1
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
تابع هواة مراقبة السماء ظاهرة كسوف الشمس الحلقي المثيرة، أمس الأحد، في عدة مناطق من غرب أفريقيا وشبة الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب الصين.
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
لقطة من مركز الفلك الدولي، في أبوظبي
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
والتقط المصورون صورا لهذه الظاهرة الكونية المعروفة باسم الكسوف الحلقي للشمس أو "حلقة النار"، حيث مر القمر بين الأرض والشمس، ليخفي الشمس تماما ويترك فقط حلقة رقيقة من الضوء الأحمر حوله.
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
وتزامن هذا الكسوف مع الانقلاب الصيفي، وفيه يكون يوم الأحد أطول يوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة، وتكون الأرض بالكامل أو جزئيا في ظل القمر.
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
وتشهد الأرض كسوف حلقة النار كل عام أو عامين، ولا يمكن رؤيته إلا في نطاق ضيق على كوكب الأرض ومن خلال المسار الذي يسير فيه القمر أثناء الكسوف، وهو ما يعرف باسم خط الوسط.
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
الفلكي السعودي ملهم هندي نشر على تويتر مشبها هذا الكسوف بذلك الذي حدث في عهد النبي محمد، حيث قال إن "سكان المدينة سيشاهدون منظرا مطابقا لما شهده النبي صل الله عليه وسلم وصحابته في نفس اليوم"، وذلك في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
شاهد صور كسوف الشمس "حلقة النار " التي التقطت أمس
خدث هذا الكسوف العام الماضي وتبدو هذه اللقطة الرائعة للمصور جوس كريبس في توقيت مذهل لتجمع مشهدا باهرا من دبي في ديسمبر الماضي Josh Cripps

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