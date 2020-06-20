السبت 20 Jun 2020 06:06 ص
أخبار الأسبوع بصور لافتة
باقة أخبار شهدها الأسبوع بصور قوية
زوار ديزني لاند في هونغ كونغ بعد إعادة فتح مدينة الملاهي الشهيرة
انتوني والاس - ا ف ب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قبل ثلاثة أيام فقط أصبح بطلا قوميا مع حملة غداء مدرسية مجانية أجبرت الحكومة الإنجليزية على العودة إلى U ، وهاهو يقود اللاعبين بأداء وقفة تضامنية مع حركة حياة السود مهمة، في مباراته الأولى مع فريقه مانشستر يونايتد مع استئناف الدوري الممتاز. باتريك هتشينسون كان يتظاهر مع حركة حياة السود مهمة لكنه شوهد يحمل رجلا مصابا في مظاهرة معادية لمظاهرة التعاطف مع السود وأصيب فأنقذه باتريك من موت محقق على يد المتظاهرين في لندن
الصورة: ديلان مارتينيز- رويترز هانا اوينز تفتح ابواب منزل الزرافات في حديقة حيوانات تشيستر مع إعادة افتتاحها للزوار في انكلترا
Peter Byrne / PA Media رواد مطعم يجلسون ضمن مجسمات عازلة على هيئة قبب في مطعم في اسطنبول مع تخفيف اجراءات الحجر الصحي
ارديم شاهين- إي بي إي
مع استناف سباقات الخيول خلف أبواب مغلقة جلس ميرلين كولز الذي يبلغ عمره 3 سنوات فوق حصانه لمشاهدة سباق رويال اسكوت
بول تشايلز - رويترز دوغ هاسربرويك ينثر قصاصات الاحتفالات- الكونفيتي فوق رأس ابنته ليديا خلال حفل تخرجها من المدرسة وهما في المنزل في بروكلين مع اضطرار الجميع للاحتفال في المنزل عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا المستجد
كايتلن اوكس- رويترز حلاقين في صالون في دكا ببنغلاديش يرتديان أقنعة ورداء واقي في ظل وباء كورونا المستجد
تصوير محمد بونير حسين- رويترز كوريا الشمالية فجرت مكتباً للاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونغ الحدودية
بعد تهديد كوريا الشمالية بأنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية، لإخفاقها في وقف المنشقين عن إرسال منشورات معادية لبيونغ يانغ جواً عبر الحدود.
KCNA / Reuters امتزجت عمارة مسجد " جامعة تبوك" بفنون الحضارة الإسلامية وجمالية العمارة الحديثة بتصميمه الفريد وفق هندسة إنشائية عبارة عن قبة كبيرة بلا أعمدة .
واختارت الجامعة إقامة صلاة الجمعة بالمسجد اليوم إيذانا بافتتاحه أمام المصلين ، وسط الإجراءات الاحترازية والصحية بحسب التوصيات القائمة من الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المصلين.
ويعد مسجد " جامعة تبوك " من المعالم الشهيرة في المنطقة ، وعلى مستوى جامعات المملكة ، وبني كمعلم يحتفي بالحضارة الإسلامية والعمرانية لمدينة تبوك ، ومركز بارز لعلوم الدين الإسلامي . مسجد " جامعة تبوك ".. هندسة معمارية فريدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس صور للكون بتليسكوب ليزري
(eROSITA X-ray)
تم التقاطها على مدى 128 يوما وتظهر أكثر من مليون جسم فضائي، ليس علينا عدها لحسن الحظ بل يكفي تأملها ! بعد غرق العديد من الزوار والسياح في سعيهم لالتقاط صور ومشاهدة حافلة في بلدة تكلانيكا والتي أصبحت شهيرة في فيلم انتو ذي وايلد، Into The Wild قامت السلطات في ألاسكا بنقل الحافلة بالجو إلى مكان أقرب-