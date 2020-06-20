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السبت 20 Jun 2020 06:06 ص

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أخبار الأسبوع بصور لافتة

باقة أخبار شهدها الأسبوع بصور قوية

أخبار الأسبوع بصور لافتة
زوار ديزني لاند في هونغ كونغ بعد إعادة فتح مدينة الملاهي الشهيرة انتوني والاس - ا ف ب
أخبار الأسبوع بصور لافتة
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قبل ثلاثة أيام فقط أصبح بطلا قوميا مع حملة غداء مدرسية مجانية أجبرت الحكومة الإنجليزية على العودة إلى U ، وهاهو يقود اللاعبين بأداء وقفة تضامنية مع حركة حياة السود مهمة، في مباراته الأولى مع فريقه مانشستر يونايتد مع استئناف الدوري الممتاز.
أخبار الأسبوع بصور لافتة
باتريك هتشينسون كان يتظاهر مع حركة حياة السود مهمة لكنه شوهد يحمل رجلا مصابا في مظاهرة معادية لمظاهرة التعاطف مع السود وأصيب فأنقذه باتريك من موت محقق على يد المتظاهرين في لندن الصورة: ديلان مارتينيز- رويترز
أخبار الأسبوع بصور لافتة
هانا اوينز تفتح ابواب منزل الزرافات في حديقة حيوانات تشيستر مع إعادة افتتاحها للزوار في انكلترا Peter Byrne / PA Media
أخبار الأسبوع بصور لافتة
رواد مطعم يجلسون ضمن مجسمات عازلة على هيئة قبب في مطعم في اسطنبول مع تخفيف اجراءات الحجر الصحي ارديم شاهين- إي بي إي
أخبار الأسبوع بصور لافتة
مع استناف سباقات الخيول خلف أبواب مغلقة جلس ميرلين كولز الذي يبلغ عمره 3 سنوات فوق حصانه لمشاهدة سباق رويال اسكوت بول تشايلز - رويترز
أخبار الأسبوع بصور لافتة
دوغ هاسربرويك ينثر قصاصات الاحتفالات- الكونفيتي فوق رأس ابنته ليديا خلال حفل تخرجها من المدرسة وهما في المنزل في بروكلين مع اضطرار الجميع للاحتفال في المنزل عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا المستجد كايتلن اوكس- رويترز
أخبار الأسبوع بصور لافتة
حلاقين في صالون في دكا ببنغلاديش يرتديان أقنعة ورداء واقي في ظل وباء كورونا المستجد تصوير محمد بونير حسين- رويترز
أخبار الأسبوع بصور لافتة
كوريا الشمالية فجرت مكتباً للاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونغ الحدودية بعد تهديد كوريا الشمالية بأنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية، لإخفاقها في وقف المنشقين عن إرسال منشورات معادية لبيونغ يانغ جواً عبر الحدود. KCNA / Reuters
أخبار الأسبوع بصور لافتة
امتزجت عمارة مسجد " جامعة تبوك" بفنون الحضارة الإسلامية وجمالية العمارة الحديثة بتصميمه الفريد وفق هندسة إنشائية عبارة عن قبة كبيرة بلا أعمدة . واختارت الجامعة إقامة صلاة الجمعة بالمسجد اليوم إيذانا بافتتاحه أمام المصلين ، وسط الإجراءات الاحترازية والصحية بحسب التوصيات القائمة من الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المصلين. ويعد مسجد " جامعة تبوك " من المعالم الشهيرة في المنطقة ، وعلى مستوى جامعات المملكة ، وبني كمعلم يحتفي بالحضارة الإسلامية والعمرانية لمدينة تبوك ، ومركز بارز لعلوم الدين الإسلامي .
أخبار الأسبوع بصور لافتة
مسجد " جامعة تبوك ".. هندسة معمارية فريدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس
أخبار الأسبوع بصور لافتة
صور للكون بتليسكوب ليزري (eROSITA X-ray) تم التقاطها على مدى 128 يوما وتظهر أكثر من مليون جسم فضائي، ليس علينا عدها لحسن الحظ بل يكفي تأملها !
أخبار الأسبوع بصور لافتة
بعد غرق العديد من الزوار والسياح في سعيهم لالتقاط صور ومشاهدة حافلة في بلدة تكلانيكا والتي أصبحت شهيرة في فيلم انتو ذي وايلد، Into The Wild قامت السلطات في ألاسكا بنقل الحافلة بالجو إلى مكان أقرب-

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