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الأربعاء 17 Jun 2020 04:45 م

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شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية

وقعت عدة اشتباكات عنيفة بالأيدي والقضبان الحديدة في درجات حرارة تحت الصفر

شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية
شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية
شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية
شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية
شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية
تنص الاتفاقية الحدودية بين الصين والهند على ألا تفتح الدوريات النار بالقرب من الخط الحدودي مما يدفع بالجنود الهنود والصينيين الاعتماد على قوتهم البدني في اقتتال يصل لدرجات وحشية جدا
شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية
سقط حوالي 40 جندي صيني
شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية
على ارتفاعات عالية تزيد عن 4 آلاف متر دون استخدام الأسلحة النارية فيها، وجرى فيها دفع بعض الجنود للسقوط من أعالي الجبال لأنها منطقة منزوعة السلاح

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