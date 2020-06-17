الأربعاء 17 Jun 2020 04:45 م
شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية
وقعت عدة اشتباكات عنيفة بالأيدي والقضبان الحديدة في درجات حرارة تحت الصفر
تنص الاتفاقية الحدودية بين الصين والهند على ألا تفتح الدوريات النار بالقرب من الخط الحدودي مما يدفع بالجنود الهنود والصينيين الاعتماد على قوتهم البدني في اقتتال يصل لدرجات وحشية جدا على ارتفاعات عالية تزيد عن 4 آلاف متر دون استخدام الأسلحة النارية فيها، وجرى فيها دفع بعض الجنود للسقوط من أعالي الجبال لأنها منطقة منزوعة السلاح