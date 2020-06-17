شاهد مقتل 70 جندي صيني وهندي باقتتال وحشي بالأيدي بسبب منع الأسلحة النارية

وقعت عدة اشتباكات عنيفة بالأيدي والقضبان الحديدة في درجات حرارة تحت الصفر