شاهد كابري بالاس في مدينة أناكابري الإيطالية الساحرة

"كابري بالاس" يستقبل زواره للمرة الأولى تحت مظلة "مجموعة جميرا" يفتح أبوابه من 25 يونيو حتى 30 سبتمبر 2020 في مدينة أناكابري الإيطالية الساحرة