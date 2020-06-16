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الثلاثاء 16 Jun 2020 09:21 ص

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شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات

ردا على ديزني- الأميرات من الأطفال السمر

شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
في مجموعة اسمتها فيري تيل برينسيز، وتعاونت مع استوديو تصوير لامع لتحقق أحلام فتيات سمر بشخصيات أميرات ديزني - LaChanda Gatson
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
للمزيد يمكن الاطلاع على أعمال الفنانة لا تشاندا المميزة على فيسبوك facebook.com/Hairbylachanda
شاهد رد فنانة أمريكية بأميرات ديزني السمراوات
في سياق ديزني أيضا، صارت جيانا فلويد (6 سنوات) صاحبة أسهم في «ديزني»، بعدما منحتها النجمة الأميركية باربرا سترايساند إياها كهدية. إبنة الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد الذي قضى في جريمة عنصرية نفذّها ضابط شرطة أبيض الشهر الماضي، لجأت إلى إنستغرام لشكر سترايساند على الهدية التي ضمّت إلى جانب الأسهم نسختين من ألبومَيْ My Name is Barbra الصادر في 1965 وColor Me Barbra الذي أبصر النور في العام التالي.

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