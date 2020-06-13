أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية

نالت عريضة تطالب باستبدال تماثيل رموز الكونفيدرالية بتمثال للنجمة العالمية ​بريتني سبيرز​ في ولاية لويزيانا آلاف التواقيع على موقع تشينج