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السبت 13 Jun 2020 12:13 م

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أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية

نالت عريضة تطالب باستبدال تماثيل رموز الكونفيدرالية بتمثال للنجمة العالمية ​بريتني سبيرز​ في ولاية لويزيانا آلاف التواقيع على موقع تشينج

أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية
نالت عريضة تطالب باستبدال تماثيل رموز الكونفيدرالية بتمثال للنجمة العالمية ​بريتني سبيرز​ في ولاية لويزيانا آلاف التواقيع على موقع تشينج
أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية
وجد عضو كونغرس في شيكاغو أن عناصر الشرطة قاموا بتخريب مكتبه والنوم فيه يوم 1 يونيو حين كانت المتاجر خارج المكتب تتعرض للسلب والنهب، ويجري تحقيق في سلوك الشرطة حول تهربهم من حماية المتاجر
أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية
تقدم اليابان عروضا سياحية كبيرة للسياحة الداخلية قد تتوسع للسياح الأجانب في الخارج، وفي الولايات المتحدة قدم مالك شركات في لاس فيجاس ألف تذكرة طيران مجانية فيما أعلنت صقلية الإيطالية عن حسومات لتذاكر الطيران وتذاكر مجانية لمعالم الجزيرة و3 ليال مجانية في الفنادق أعلن في المكسيك عن حملة تشجيع السياحة في كانكون بوسم # http://www.visitsicily.info/en/ Come2MexicanCaribbean
أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية
نال شاب بريطاني من أصل أفريقي مخالفة من شرطي في ايبسويتش كتب فيها إنه ارتكب مخالفة وهي قيادة السيارة على الطريق وحظيت لقطات فيديو تصور القضية على قرابة مليوني مشاهدة على تويتر من الحساب maobxby
أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية
سخرية وشماتة في الهند من مصادرة حمار في باكستان بعض ضبط الشرطة لمراهنات وقمار حول سباق حمير، وصارت العناوين لا تشير إلى مصادرة الحمار، بل "اعتقال" للحمار
أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية
خبر مفرح لمدارس أمريكية تحرسها الشرطة، وافقت شرطة مدارس لوس انجلوس على إعادة قاذفات القنابل والإبقاء على عربات مدرعة مقاومة للألغام تلقتها مجانا من السلطات الفيدرالية. ويشكو النشطاء في المدينة من أن الشرطة أصبحت مدججة بسلاح حربي يجعلها تشبه قوات غزو
أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية
نشرت فتاة اسمها سلمى نور، twitter.com/capricornbbyy1 غلافا تخيلته لمجلة الموضة فوغ، دون أن تدري أن ذلك الغلاف سيتحول لتحدي لتلتفت المجلات إلى تقصيرها في نشر صور صاحبات البشرة السمراء، وتسببت هذه الصورة بتحدي جديد للمجلة بوسم تحدي فوغ #VogueChallenge
أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية
أصبح هدير الجمهور في مباريات للدوري الاسباني، يأتي بمكبرات صوت، وأقمشة ملونة بدلا من الجماهير.

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