السبت 13 Jun 2020 12:13 م
أخبار طريفة بالصور، عريضة تطالب بتمثال لبريتني سبيرز بدلا من رموز العبودية
نالت عريضة تطالب باستبدال تماثيل رموز الكونفيدرالية بتمثال للنجمة العالمية بريتني سبيرز في ولاية لويزيانا آلاف التواقيع على موقع تشينج
نالت عريضة تطالب باستبدال تماثيل رموز الكونفيدرالية بتمثال للنجمة العالمية بريتني سبيرز في ولاية لويزيانا آلاف التواقيع على موقع تشينج وجد عضو كونغرس في شيكاغو أن عناصر الشرطة قاموا بتخريب مكتبه والنوم فيه يوم 1 يونيو حين كانت المتاجر خارج المكتب تتعرض للسلب والنهب، ويجري تحقيق في سلوك الشرطة حول تهربهم من حماية المتاجر تقدم اليابان عروضا سياحية كبيرة للسياحة الداخلية قد تتوسع للسياح الأجانب في الخارج، وفي الولايات المتحدة قدم مالك شركات في لاس فيجاس ألف تذكرة طيران مجانية فيما أعلنت صقلية الإيطالية عن حسومات لتذاكر الطيران وتذاكر مجانية لمعالم الجزيرة و3 ليال مجانية في الفنادق أعلن في المكسيك عن حملة تشجيع السياحة في كانكون بوسم #
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سخرية وشماتة في الهند من مصادرة حمار في باكستان بعض ضبط الشرطة لمراهنات وقمار حول سباق حمير، وصارت العناوين لا تشير إلى مصادرة الحمار، بل "اعتقال" للحمار خبر مفرح لمدارس أمريكية تحرسها الشرطة، وافقت شرطة مدارس لوس انجلوس على إعادة قاذفات القنابل والإبقاء على عربات مدرعة مقاومة للألغام تلقتها مجانا من السلطات الفيدرالية. ويشكو النشطاء في المدينة من أن الشرطة أصبحت مدججة بسلاح حربي يجعلها تشبه قوات غزو نشرت فتاة اسمها سلمى نور، twitter.com/capricornbbyy1 غلافا تخيلته لمجلة الموضة فوغ، دون أن تدري أن ذلك الغلاف سيتحول لتحدي لتلتفت المجلات إلى تقصيرها في نشر صور صاحبات البشرة السمراء، وتسببت هذه الصورة بتحدي جديد للمجلة بوسم تحدي فوغ #VogueChallenge أصبح هدير الجمهور في مباريات للدوري الاسباني، يأتي بمكبرات صوت، وأقمشة ملونة بدلا من الجماهير.