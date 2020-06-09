الثلاثاء 9 Jun 2020 07:08 ص
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
أعلنت جوائز سوني العالمية worldphoto.org الصور الفائزة بمسابقتها لعام 2020
فاز المصور بابلو البارينجا بجائزة أفضل مصور احترافي-
بفضل أعماله عن مجتمعات السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية
Pablo Albarenga
فازت هذه اللقطة بمسابقة فئة الحياة الساكنة للمصور اليساندرو جاندولفي عن سلسلة صور الخلود- ويرى أن مساعي الخلود أصبحت تدمج بين البشر والآلة وتنزيل الفكر من الدماغ! فازت هذه اللقطة بمسابقة الفئة المفتوحة للمصور توم اولدام لأحد أعضاء فرقة بيكسيز وهو بلاك فرانسيس