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الثلاثاء 9 Jun 2020 07:08 ص

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شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020

أعلنت جوائز سوني العالمية worldphoto.org الصور الفائزة بمسابقتها لعام 2020

شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
فاز المصور بابلو البارينجا بجائزة أفضل مصور احترافي- بفضل أعماله عن مجتمعات السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية Pablo Albarenga
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
فازت هذه اللقطة بمسابقة فئة الحياة الساكنة للمصور اليساندرو جاندولفي عن سلسلة صور الخلود- ويرى أن مساعي الخلود أصبحت تدمج بين البشر والآلة وتنزيل الفكر من الدماغ!
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
شاهد الصور الفائزة بمسابقة التصوير العالمية 2020
فازت هذه اللقطة بمسابقة الفئة المفتوحة للمصور توم اولدام لأحد أعضاء فرقة بيكسيز وهو بلاك فرانسيس

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