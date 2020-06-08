شاهد محاولات الشرطة الأمريكية طلب الصفح والتسامح من الأمريكيين السمر

يبادر عناصر من أفراد الشرطة الأمريكية بمحاولات تخفيف التوتر بمبادرات مثل الركوع بقدم واحدة في حركة معروفة للتضامن مع الأمريكيين الأفارقة أو حتى بغسيل أقدام قادة المجتمع وغيرها من اللقطات اللافتة هنا