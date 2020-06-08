الأثنين 8 Jun 2020 12:58 م
شاهد محاولات الشرطة الأمريكية طلب الصفح والتسامح من الأمريكيين السمر
يبادر عناصر من أفراد الشرطة الأمريكية بمحاولات تخفيف التوتر بمبادرات مثل الركوع بقدم واحدة في حركة معروفة للتضامن مع الأمريكيين الأفارقة أو حتى بغسيل أقدام قادة المجتمع وغيرها من اللقطات اللافتة هنا
قام عناصر شركة في كارولينا الشمالية بمسيرة للتسامح توجت بغسيل أقدام قادة المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي قام عناصر شرطة آخرون بمبادرات غريبة مثل محاولة تفهم ما يشعر به من يتم اعتقالهم لا يتقبل بعض النشطاء ما يقوم به عناصر الشرطة معتبرين أنها مبادرات للعلاقات العام وتجميل الصورة خاصة وأن تمويل شرطة مدينة مثل مينابوليس يساوي 6 مليارات سنويا كما هو حال ميزانية شرطة نيويورك