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الأثنين 8 Jun 2020 12:58 م

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شاهد محاولات الشرطة الأمريكية طلب الصفح والتسامح من الأمريكيين السمر

يبادر عناصر من أفراد الشرطة الأمريكية بمحاولات تخفيف التوتر بمبادرات مثل الركوع بقدم واحدة في حركة معروفة للتضامن مع الأمريكيين الأفارقة أو حتى بغسيل أقدام قادة المجتمع وغيرها من اللقطات اللافتة هنا

شاهد محاولات الشرطة الأمريكية طلب الصفح والتسامح من الأمريكيين السمر
قام عناصر شركة في كارولينا الشمالية بمسيرة للتسامح توجت بغسيل أقدام قادة المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي
شاهد محاولات الشرطة الأمريكية طلب الصفح والتسامح من الأمريكيين السمر
قام عناصر شرطة آخرون بمبادرات غريبة مثل محاولة تفهم ما يشعر به من يتم اعتقالهم
شاهد محاولات الشرطة الأمريكية طلب الصفح والتسامح من الأمريكيين السمر
لا يتقبل بعض النشطاء ما يقوم به عناصر الشرطة معتبرين أنها مبادرات للعلاقات العام وتجميل الصورة خاصة وأن تمويل شرطة مدينة مثل مينابوليس يساوي 6 مليارات سنويا كما هو حال ميزانية شرطة نيويورك
شاهد محاولات الشرطة الأمريكية طلب الصفح والتسامح من الأمريكيين السمر

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