الأثنين 8 Jun 2020 06:12 ص
بالصور، اسقاط وتشويه تماثيل رموز العنصرية في بريطانيا
استهدفت مظاهرات ضد العنصرية في بريطانيا تمثال تاجر الرقيق كولسون وقاموا برميه بالنهر كذلك كان حال تماثيل أخرى في الولايات المتحدة
أسقط متظاهرون تمثالا لتاجر رقيق في مدينة بريستول وألقوا به في النهر في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي خرجت ضد العنصرية في بريطانيا. واستخدم المتظاهرون في بريستول الحبال لإسقاط تمثال لتاجر عبيد بارز عاش في القرن السابع عشر يُدعى إدوارد كولستون تشويه تمثال روبرت بيل مؤسس الشرطة البريطانية، وتمثال تشرتشل الذي يتهم بإبادة الملايين في الهند وغيرها من الدول حطم المتظاهرون تمثال كولستون الذي كان عضوا في الشركة الأفريقية الملكية التي يُرجح أنها كانت وراء نقل أكثر من 80 ألف رجل وإمرأة وطفل من أفريقيا إلى الأمريكتين. يعاني ذوي البشرة السمراء من العنصرية والقمع في بريطانيا ولا تزال فضيحة ترحيل مواطنين بريطانيين بسبب أصولهم الأفريقية ماثلة للأذهان حيث قامت وزيرة الداخلية البريطانية وقتها ، آمبر راد بتضليل أعضاء البرلمان لترحيل حاملي الجنسية البريطانية بحجة أنهم من المهاجرين غير الشرعيين. وكانوا من المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بين عامي 1948-1971 من بلدان الحوض الكاريبي، وأطلق عليهم " جيل الويندراش".