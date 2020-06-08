بالصور، اسقاط وتشويه تماثيل رموز العنصرية في بريطانيا

استهدفت مظاهرات ضد العنصرية في بريطانيا تمثال تاجر الرقيق كولسون وقاموا برميه بالنهر كذلك كان حال تماثيل أخرى في الولايات المتحدة