شاهد سيارة كاديلاك طراز CT4 في الشرق الأوسط

ترتقي كاديلاك خطوة أخرى على صعيد إعادة تنظيم مجموعة سيارات السيدان التي تنتجها من خلال طرحها لأول سيارة سيدان رياضية من طراز CT4 في الشرق الأوسط.