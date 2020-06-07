شاهد سيارة كاديلاك طراز CT4 في الشرق الأوسط
ترتقي كاديلاك خطوة أخرى على صعيد إعادة تنظيم مجموعة سيارات السيدان التي تنتجها من خلال طرحها لأول سيارة سيدان رياضية من طراز CT4 في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تجذب CT4 2020 جيلًا جديدًا من عملاء سيارات السيدان الفاخرة وهي الآن متوفرة لدى عدد من وكلاء كاديلاك المعتمدين في الشرق الأوسط. تأتي هذه السيارة بمجموعة ألوان جريئة داكنة تتضمن 12 خيارًا للألوان الخارجية، بالإضافة إلى ثمانية خيارات مميزة للألوان والمواد الداخلية
تعتمد سيارة CT4 على نظام الدفع ذو الشحن التوربيني بالكامل، وهي تستند إلى بنية كاديلاك الهندسية الخاصة بالدفع الخلفي والحائزة على الجوائز (ويتوفر نظام الدفع الرباعي في طراز Luxury) لتقديم تجربة قيادة غير مسبوقة مقارنة بمنافساتها من سيارات الدفع الأمامي. تساهم اللمسات الخارجية المشرقة، بالإضافة إلى الشبكات المميزة (والتي تتضمن إضافات من الرقائق المعدنية على عناصر الشبك) وواجهات السيارة في تمييز طرازات Luxury وPremium Luxury. أما طراز Sport فيتميز بلمسات داكنة اللون وتفاصيل مستوحاة من عالم السيارات عالية الأداء، بما في ذلك الشبكات الفريدة من نوعها، والواجهة، والامتداد في الأطراف السفلية لجسم السيارة، والسبويلر الخلفي، فضلًا عن تصميم العجلات الأدائية الحصري يتميز كل طراز بإضاءة LED خارجية تتضمن المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية والمصابيح الرأسية العاكسة للعلامة التجارية في جميع الزوايا الأربع للسيارة.