شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد
من كندا و بريطانيا وحتى فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، قمع أصحاب البشرة السمراء ذاته حول العالم، ولذلك انتشرت احتجاجات تعاطف مع مقتل جورج فلويد فالأفكار العنصرية البيضاء ذاتها في كل مكان بعد أن أصبحت طريقة في التفكير
الفنان بانكسي نشر على حسابه على انستاغرام هذه اللوحة-وكتب بانكسي إلى جانب الصورة ”هذه مشكلة صنعها البيض. وما لم يقم البيض بإصلاحها، سيضطر شخص ما لصعود الدرج وركل الباب بقدمه“. بحسب رويترز الفنان نيثان مردوخ رسم هذه اللوحة التي لاقت رواجا على الشبكات الاجتماعية جانب قريب من صورة بانكسي - نشر رسام الشارع البريطاني بانكسي عملا فنيا جديدا على الإنترنت يوم السبت يصور فيه العلم الأمريكي وقد أمسكت به النار من شمعة تشكل جزءا من نصب تذكاري لشخص أسود على غرار النصب التذكاري للجندي المجهول. لوحة كانت غلاف مجلة تايم بوحي من جورج فلويد لوحة فنية في كينيا ورجل من قبيلة ماسايا بقرب منها لوحة في برلين من الفنان إيمي فريثنكر
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لوحة في المدينة لبعض الضحايا