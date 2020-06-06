شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد

من كندا و بريطانيا وحتى فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، قمع أصحاب البشرة السمراء ذاته حول العالم، ولذلك انتشرت احتجاجات تعاطف مع مقتل جورج فلويد فالأفكار العنصرية البيضاء ذاتها في كل مكان بعد أن أصبحت طريقة في التفكير