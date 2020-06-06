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السبت 6 Jun 2020 04:42 م

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شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد

من كندا و بريطانيا وحتى فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، قمع أصحاب البشرة السمراء ذاته حول العالم، ولذلك انتشرت احتجاجات تعاطف مع مقتل جورج فلويد فالأفكار العنصرية البيضاء ذاتها في كل مكان بعد أن أصبحت طريقة في التفكير

شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد
الفنان بانكسي نشر على حسابه على انستاغرام هذه اللوحة-وكتب بانكسي إلى جانب الصورة ”هذه مشكلة صنعها البيض. وما لم يقم البيض بإصلاحها، سيضطر شخص ما لصعود الدرج وركل الباب بقدمه“. بحسب رويترز
شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد
ماريا نصر الله
شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد
الفنان نيثان مردوخ رسم هذه اللوحة التي لاقت رواجا على الشبكات الاجتماعية
شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد
جانب قريب من صورة بانكسي - نشر رسام الشارع البريطاني بانكسي عملا فنيا جديدا على الإنترنت يوم السبت يصور فيه العلم الأمريكي وقد أمسكت به النار من شمعة تشكل جزءا من نصب تذكاري لشخص أسود على غرار النصب التذكاري للجندي المجهول.
شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد
لوحة كانت غلاف مجلة تايم بوحي من جورج فلويد
شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد
لوحة فنية في كينيا ورجل من قبيلة ماسايا بقرب منها
شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد
لوحة في برلين من الفنان إيمي فريثنكر EME Freethinker
شاهد بانكسي وغيره ينتجون أعمالا فنية مستوحاة من جريمة قتل جورج فلويد
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