بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية

شهدت مدينة مينيابولس الأمريكية مراسم تأبين رسمية للأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي فارق الحياة على أيدي ضباط شرطة بولاية مينيسوتا.