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الجمعة 5 Jun 2020 08:01 ص

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بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية

شهدت مدينة مينيابولس الأمريكية مراسم تأبين رسمية للأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي فارق الحياة على أيدي ضباط شرطة بولاية مينيسوتا.

بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
وضع جثمان فلويد (46 عاما) في تابوت مغلق على المنصة في ذلك الحدث المغلق، الذي جرت مراسمه في خضم جائحة فيروس كورونا، وحرص المنظمون على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
وشهدت المراسم وضع جدارية ملونة كبيرة لفلويد خلف المنصة، على نمط جداريات الشوارع، على حائط بالقرب من موقع الحادث، الذي نجم عن وضع ضابط شرطة ركبته على رقبة فلويد لحوالي تسع دقائق، على الرغم من أنه كان مكبل اليدين، ولم يبد مقاومة في القبض عليه. وتشهد أنحاء الولايات المتحدة مراسم تأبين أخرى.
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
ابن الضحية كوينسي
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
جيانا ابنة الضحية وترافقها امرأة
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية
بالصور، مراسم تأبين جورج فلويد أحدث ضحية لوحشية الشرطة الأمريكية

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