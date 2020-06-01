  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. صور وفيديو
  3. الصور
الأثنين 1 Jun 2020 08:49 م

حجم الخط

- Aa +

شاهد فريق ليفربول ينضم لرياضيين حول العالم للتضامن مع قضية جورج فلويد

نجوم عالميون يتضامنون مع قضية جورج فلويد ويطالبون بالعدالة ووقف وحشية الشرطة الأمريكية

شاهد فريق ليفربول ينضم لرياضيين حول العالم للتضامن مع قضية جورج فلويد
شاهد فريق ليفربول ينضم لرياضيين حول العالم للتضامن مع قضية جورج فلويد
لاعبو ليفربول اليوم وقفوا للتضامن مع قضية جورج فلويد
شاهد فريق ليفربول ينضم لرياضيين حول العالم للتضامن مع قضية جورج فلويد
شاهد فريق ليفربول ينضم لرياضيين حول العالم للتضامن مع قضية جورج فلويد
لاعبو كرة القدم قدموا مبادرات تعاطف مع ضحايا عنف الشرطة وتضامنا مع عائلة جورج فلويد- ماركوس تورام، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ إلى اليمين- وإلى اليسار جادون سانشو يزيل قميصه ليكشف عن رسالة “العدالة لجورج فلويد” المكتوبة بخط اليد على قميصه الداخلي ، كان ذلك تعبيرًا قويًا عن النشاط في ملعب لكرة القدم. بالنسبة لحكم البوندسليجا الذي يشرف على تلك المباراة ، كان إجراء يتطلب العقاب
شاهد فريق ليفربول ينضم لرياضيين حول العالم للتضامن مع قضية جورج فلويد
شاهد فريق ليفربول ينضم لرياضيين حول العالم للتضامن مع قضية جورج فلويد
شاهد فريق ليفربول ينضم لرياضيين حول العالم للتضامن مع قضية جورج فلويد
انضم أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان وبطل العالم لسباقات الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون، إلى الرياضيين الذين أعربوا في جميع أنحاء العالم عن أسفهم لوفاة الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس، ما أدى إلى عشرات المظاهرات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب.وأدان جوردان في بيان "العنصرية المتأصلة" في الولايات المتحدة، قائلا ً إنه "حزين بشدة، أعاني حقا وغاضب تماما

اقرأ التالي

شاهد اندلاع احتجاجات في مدن أمريكية احتجاجا على وحشية الشرطة مع الأمريكيين السمر

استكشف مع وزارة الصحة السعودية دليل الكمامة وطريقة صنعها

شاهد بالصور، أعمال نهب وسلب ومقتل شخص مع تواصل الاحتجاجات بعد قتل الشرطة لرجل