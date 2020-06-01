الأثنين 1 Jun 2020 08:49 م
شاهد فريق ليفربول ينضم لرياضيين حول العالم للتضامن مع قضية جورج فلويد
نجوم عالميون يتضامنون مع قضية جورج فلويد ويطالبون بالعدالة ووقف وحشية الشرطة الأمريكية
لاعبو ليفربول اليوم وقفوا للتضامن مع قضية جورج فلويد لاعبو كرة القدم قدموا مبادرات تعاطف مع ضحايا عنف الشرطة وتضامنا مع عائلة جورج فلويد-
ماركوس تورام، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ إلى اليمين- وإلى اليسار جادون سانشو يزيل قميصه ليكشف عن رسالة “العدالة لجورج فلويد” المكتوبة بخط اليد على قميصه الداخلي ، كان ذلك تعبيرًا قويًا عن النشاط في ملعب لكرة القدم.
بالنسبة لحكم البوندسليجا الذي يشرف على تلك المباراة ، كان إجراء يتطلب العقاب انضم أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان وبطل العالم لسباقات الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون، إلى الرياضيين الذين أعربوا في جميع أنحاء العالم عن أسفهم لوفاة الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس، ما أدى إلى عشرات المظاهرات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب.وأدان جوردان في بيان "العنصرية المتأصلة" في الولايات المتحدة، قائلا ً إنه "حزين بشدة، أعاني حقا وغاضب تماما