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الأثنين 1 Jun 2020 02:51 م

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شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم

انطلقت احتجاجات في مدن عديدة حول العالم من اليابان حتى ايطاليا وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى احتجاجا على وحشية الشرطة الأمريكية ومقتل جورج فلويد بطريقة صادمة

شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
من نيوزيلندا وحتى كندا وإيطاليا وبريطانيا، انطلقت مظاهرات تطالب العدالة لمقتل جورج فلويد بطريقةوحشية على يد الشرطة الأمريكية
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
مظاهرات في لندن بساحة ترافلغار (الطرف الأغر كما يطيب للبعض تسميتها.
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
البيت الأبيض كما ظهر أمس بسبب الاحتجاجات- رويترز
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
ميلانو -ايطاليا /Getty Images
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
لاعبو كرة القدم قدموا مبادرات تعاطف مع ضحايا عنف الشرطة وتضامنا مع عائلة جورج فلويد- ماركوس تورام، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ إلى اليمين- وإلى اليسار جادون سانشو يزيل قميصه ليكشف عن رسالة “العدالة لجورج فلويد” المكتوبة بخط اليد على قميصه الداخلي ، كان ذلك تعبيرًا قويًا عن النشاط في ملعب لكرة القدم. بالنسبة لحكم البوندسليجا الذي يشرف على تلك المباراة ، كان إجراء يتطلب العقاب
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
مظاهرات في طوكيو أمام السفارة الأمريكية - جيتي ايميجز
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
في كارديف انطلقت أمس مظاهرة ضد عنف الشرطة الأمريكية
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
مظاهرة في توينتو في كندا
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
ميلانو إيطاليا
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
تتكشف تفاصيل عن سر تشابه قوات الاحتلال مع الشرطة الامريكية، ليتبين أن تدريب آلاف عناصر الشرطة في أمريكا تم في كيان اسرائيل وبأساليب التعذيب المستخدم ضد الفلسطينيين
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العلم

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