الأثنين 1 Jun 2020 02:51 م
شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العالم
انطلقت احتجاجات في مدن عديدة حول العالم من اليابان حتى ايطاليا وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى احتجاجا على وحشية الشرطة الأمريكية ومقتل جورج فلويد بطريقة صادمة
من نيوزيلندا وحتى كندا وإيطاليا وبريطانيا، انطلقت مظاهرات تطالب العدالة لمقتل جورج فلويد بطريقةوحشية على يد الشرطة الأمريكية مظاهرات في لندن بساحة ترافلغار (الطرف الأغر كما يطيب للبعض تسميتها. البيت الأبيض كما ظهر أمس بسبب الاحتجاجات-
رويترز ميلانو -ايطاليا
/Getty Images لاعبو كرة القدم قدموا مبادرات تعاطف مع ضحايا عنف الشرطة وتضامنا مع عائلة جورج فلويد-
ماركوس تورام، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ إلى اليمين- وإلى اليسار جادون سانشو يزيل قميصه ليكشف عن رسالة “العدالة لجورج فلويد” المكتوبة بخط اليد على قميصه الداخلي ، كان ذلك تعبيرًا قويًا عن النشاط في ملعب لكرة القدم.
بالنسبة لحكم البوندسليجا الذي يشرف على تلك المباراة ، كان إجراء يتطلب العقاب مظاهرات في طوكيو أمام السفارة الأمريكية - جيتي ايميجز في كارديف انطلقت أمس مظاهرة ضد عنف الشرطة الأمريكية تتكشف تفاصيل عن سر تشابه قوات الاحتلال مع الشرطة الامريكية، ليتبين أن تدريب آلاف عناصر الشرطة في أمريكا تم في كيان اسرائيل وبأساليب التعذيب المستخدم ضد الفلسطينيين