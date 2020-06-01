شاهد الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية تنتشر حول العالم

انطلقت احتجاجات في مدن عديدة حول العالم من اليابان حتى ايطاليا وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى احتجاجا على وحشية الشرطة الأمريكية ومقتل جورج فلويد بطريقة صادمة