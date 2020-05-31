الأحد 31 مايو 2020 09:31 ص
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
المسجد النبوي يشهد عودة المصلين تدريجيا وسط أجواء مفعمة بالإيمان
شهد المسجد النبوي اليوم عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ .
شهد المسجد النبوي اليوم عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ . جالت عدسة وكالة الأنباء السعودية على مساجد في المملكة مع استقبال المصلين لصلاة الفجر اليوم