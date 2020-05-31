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الأحد 31 مايو 2020 09:31 ص

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تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة

المسجد النبوي يشهد عودة المصلين تدريجيا وسط أجواء مفعمة بالإيمان

تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
شهد المسجد النبوي اليوم عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ .
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
شهد المسجد النبوي اليوم عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ .
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
جالت عدسة وكالة الأنباء السعودية على مساجد في المملكة مع استقبال المصلين لصلاة الفجر اليوم
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
1875 08 1441 31 2020
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
1875 08 1441 31 2020
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
1875 08 1441 31 2020
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
08 1441 31 2020
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
08 1441 31 2020
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
08 1441 31 2020
تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
08 1441 31 2020

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