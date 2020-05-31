شاهد أول رحلة فضائية لناسا منذ تسع سنوات

أطلقت شركة سبيس إكس الخاصة للصواريخ والمملوكة للملياردير إيلون ماسك اثنين من رواد الفضاء الأمريكيين إلى الفضاء من ولاية فلوريدا يوم السبت في أول مهمة لإرسال رحلات مأهولة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) انطلاقا من الأراضي الأمريكية منذ تسع سنوات.