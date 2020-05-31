الأحد 31 مايو 2020 12:46 ص
شاهد أول رحلة فضائية لناسا منذ تسع سنوات
أطلقت شركة سبيس إكس الخاصة للصواريخ والمملوكة للملياردير إيلون ماسك اثنين من رواد الفضاء الأمريكيين إلى الفضاء من ولاية فلوريدا يوم السبت في أول مهمة لإرسال رحلات مأهولة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) انطلاقا من الأراضي الأمريكية منذ تسع سنوات.
صمم إيلون مسك بنفسه بدلة الفضاء هذه مع مصمم أزياء لأفلام هوليود- الصورة إلى اليسار للمثل مات ديمون في فيلم ذامارشان وانطلق الصاروخ فالكون 9 من مركز كنيدي للفضاء الساعة 3:22 بالتوقيت المحلي (1922 بتوقيت جرينتش) وعلى متنه رائدا الفضاء دوج هيرلي وبوب بنكين في رحلة مدتها 19 ساعة داخل الكبسولة كرو دراجون المصممة حديثا في طريقهما إلى محطة الفضاء الدولية.
وألغيت محاولة الإطلاق الأولى للبعثة يوم الأربعاء قبل أقل من 17 دقيقة على انتهاء العد التنازلي للانطلاق بسبب الطقس العاصف حول مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال. ومنصة الإطلاق هي نفسها التي استخدمت لإطلاق آخر مكوك فضاء ترسله ناسا بقيادة هيرلي في 2011. ومنذ ذلك الحين يسافر رواد الفضاء التابعون لناسا على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز. وبالنسبة لماسك، يمثل الإطلاق إنجازا آخر للصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام التي تصنعها شركته وتهدف لجعل رحلات الفضاء أكثر تكرارا وأقل تكلفة. وستكون تلك هي المرة الأولى التي يجري خلالها نقل أمريكيين إلى المدار باستخدام مركبات فضاء تجارية تملكها وتديرها شركة خاصة وليس ناسا.