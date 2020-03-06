الجمعة 6 مارس 2020 11:58 ص
شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني
تم الكشف عن المجموعة الأولى من الصور الفائزة في جوائز التصوير العالمية لعام 2020 من Sony – وكما هو الحال دائمًا، فإن المعيار مذهل حقا.
اللقطات المذهلة هذه هي من بين الفائزين في جوائز المسابقة الوطنية، والتي تهدف إلى دعم المصورين في 63 دولة ومنطقة. تم تكريم مصور واحد من كل بلد عن صورة واحدة مستقلة. وسيتم منح الفرصة لأولئك الذين يتم اختيارهم لعرض أعمالهم على جمهور عالمي في معرض Sony World Photography Awards 2020 الشهير. والذي سيقام في سومرست هاوس، لندن، في الفترة من 17 أبريل إلى 4 مايو. قيم الحكام أكثر من 190،000 صورة تم إدخالها في المسابقة المفتوحة لاختيار الفائزين بالجوائز الوطنية. سيتم الإعلان عن الفائز الإجمالي بلقب المصور لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز سوني العالمية للتصوير 2020 في لندن يوم 16 أبريل. كما سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي والمسابقة الشبابية في نفس الحدث.