شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني

تم الكشف عن المجموعة الأولى من الصور الفائزة في جوائز التصوير العالمية لعام 2020 من Sony – وكما هو الحال دائمًا، فإن المعيار مذهل حقا.