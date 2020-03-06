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الجمعة 6 مارس 2020 11:58 ص

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شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني

تم الكشف عن المجموعة الأولى من الصور الفائزة في جوائز التصوير العالمية لعام 2020 من Sony – وكما هو الحال دائمًا، فإن المعيار مذهل حقا.

شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني
اللقطات المذهلة هذه هي من بين الفائزين في جوائز المسابقة الوطنية، والتي تهدف إلى دعم المصورين في 63 دولة ومنطقة.
شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني
تم تكريم مصور واحد من كل بلد عن صورة واحدة مستقلة.
شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني
وسيتم منح الفرصة لأولئك الذين يتم اختيارهم لعرض أعمالهم على جمهور عالمي في معرض Sony World Photography Awards 2020 الشهير.
شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني
والذي سيقام في سومرست هاوس، لندن، في الفترة من 17 أبريل إلى 4 مايو.
شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني
قيم الحكام أكثر من 190،000 صورة تم إدخالها في المسابقة المفتوحة لاختيار الفائزين بالجوائز الوطنية.
شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني
سيتم الإعلان عن الفائز الإجمالي بلقب المصور لعام 2020 خلال حفل توزيع جوائز سوني العالمية للتصوير 2020 في لندن يوم 16 أبريل.
شاهد الصور المذهلة الفائزة بجوائز التصوير العالمية لعام 2020 من سوني
كما سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي والمسابقة الشبابية في نفس الحدث.

أريبيان بزنس

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