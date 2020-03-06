بالصور : حاكم الشارقة يتفقد نزل الفاية وواحة البداير

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الوجهتين السياحيتين، نزل الفاية، الذي يتوسط صحراء مليحة، وواحة البداير في صحراء البداير، ضمن مشروعات «مجموعة الشارقة للضيافة».