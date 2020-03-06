MG ZS EV الكهربائية متوفرة الآن في الإمارات بسعر أقل من 100 ألف درهم

أكّدت شركة ‘إم جي موتور’ (MG Motor) أن أسعار مركبة MG ZS EV الجديدة كلّياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ من أقل من 100,000 درهم (بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة).