الجمعة 6 مارس 2020 10:41 ص
MG ZS EV الكهربائية متوفرة الآن في الإمارات بسعر أقل من 100 ألف درهم
أكّدت شركة ‘إم جي موتور’ (MG Motor) أن أسعار مركبة MG ZS EV الجديدة كلّياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ من أقل من 100,000 درهم (بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة).
مركبة SUV المجدمَجة العصرية هي أول طراز كهربائي كلياً في الشرق الأوسط من ’إم جي‘ الطراز الجديد متوفر لفترة محدودة بسعر أقل من 100,000 درهم مما يجعله الخيار الأمثل للعملاء في الإمارات الذين لم يحظوا سابقاً بالتجربة الرائعة لامتلاك مركبة طاقة جديدة. تشهد MG ZS EV شعبية كبيرة للآن في أوروبا والهند إم جي‘ تطلق حملة #StartSomewhere للترويج لمركبات الطاقة الجديدة