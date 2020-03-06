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الجمعة 6 مارس 2020 10:41 ص

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MG ZS EV الكهربائية متوفرة الآن في الإمارات بسعر أقل من 100 ألف درهم

أكّدت شركة ‘إم جي موتور’ (MG Motor) أن أسعار مركبة MG ZS EV الجديدة كلّياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ من أقل من 100,000 درهم (بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة).

MG ZS EV الكهربائية متوفرة الآن في الإمارات بسعر أقل من 100 ألف درهم
مركبة SUV المجدمَجة العصرية هي أول طراز كهربائي كلياً في الشرق الأوسط من ’إم جي‘
MG ZS EV الكهربائية متوفرة الآن في الإمارات بسعر أقل من 100 ألف درهم
الطراز الجديد متوفر لفترة محدودة بسعر أقل من 100,000 درهم
MG ZS EV الكهربائية متوفرة الآن في الإمارات بسعر أقل من 100 ألف درهم
مما يجعله الخيار الأمثل للعملاء في الإمارات الذين لم يحظوا سابقاً بالتجربة الرائعة لامتلاك مركبة طاقة جديدة.
MG ZS EV الكهربائية متوفرة الآن في الإمارات بسعر أقل من 100 ألف درهم
تشهد MG ZS EV شعبية كبيرة للآن في أوروبا والهند
MG ZS EV الكهربائية متوفرة الآن في الإمارات بسعر أقل من 100 ألف درهم
إم جي‘ تطلق حملة #StartSomewhere للترويج لمركبات الطاقة الجديدة

أريبيان بزنس

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