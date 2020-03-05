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الخميس 5 مارس 2020 11:32 ص

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شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح

انتشر الذعر بين ركاب مترو الأنفاق في لندن وكانت هناك مشاهد غريبة في محاولات اتقاء شر الاصابة!

شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
أبرز ساحات وشوارع لندن بدت خاوية عصرا - وانتقادات تواجهها الحكومة البريطانية بسبب قصور الإجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا الذي يتفشى في مناطق رفضت الحكومة الكشف عنها!
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
نقلت بي بي سي عن الحكومة البريطانية أنه هناك خطط للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من بينها احتمال إغلاق بعض المدارس، وإلغاء بعض الفعاليات، واستدعاء موظفي هيئة التأمين الصحي المتقاعدين.
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
شارع أكسفورد أمس عصرا
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
أعلن منظمو معرض لندن للكتاب، أحد أكبر الأحداث الأدبية الدولية في العالم، إلغاء المعرض الذي كان من المقرر أن ينطلق 10 مارس، بسبب مخاوف من فايروس كورونا، وسط غضب متزايد من أن التأخير في إيقافه قد يعرض صحة الناس للخطر، فضلا عن الضغط المالي غير العادل على الناشرين.
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
جسر كان يعج بالسياح والزوار أصبح خاليا أمس
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
ساحة ترافلرجار (الطرف الأغر) شبه خاوية أمس
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
ساهم تلكؤ الحكومة البريطانية بتكديس المواد الضرورية من قبل المستهلكين في عمليات شراء مدفوعة بالذعر
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
وطالبت شركات السوبر ماركت بتدخل الحكومة لمساعدتها في مواجهة أزمة محتملة لنقص المواد الأساسية
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح

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