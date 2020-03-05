الخميس 5 مارس 2020 11:32 ص
شاهد شوارع لندن خالية من السياح وأقرب إلى مدينة أشباح
انتشر الذعر بين ركاب مترو الأنفاق في لندن وكانت هناك مشاهد غريبة في محاولات اتقاء شر الاصابة!
أبرز ساحات وشوارع لندن بدت خاوية عصرا - وانتقادات تواجهها الحكومة البريطانية بسبب قصور الإجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا الذي يتفشى في مناطق رفضت الحكومة الكشف عنها! نقلت بي بي سي عن الحكومة البريطانية أنه هناك خطط للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من بينها احتمال إغلاق بعض المدارس، وإلغاء بعض الفعاليات، واستدعاء موظفي هيئة التأمين الصحي المتقاعدين. أعلن منظمو معرض لندن للكتاب، أحد أكبر الأحداث الأدبية الدولية في العالم، إلغاء المعرض الذي كان من المقرر أن ينطلق 10 مارس، بسبب مخاوف من فايروس كورونا، وسط غضب متزايد من أن التأخير في إيقافه قد يعرض صحة الناس للخطر، فضلا عن الضغط المالي غير العادل على الناشرين. جسر كان يعج بالسياح والزوار أصبح خاليا أمس ساحة ترافلرجار (الطرف الأغر) شبه خاوية أمس ساهم تلكؤ الحكومة البريطانية بتكديس المواد الضرورية من قبل المستهلكين في عمليات شراء مدفوعة بالذعر وطالبت شركات السوبر ماركت بتدخل الحكومة لمساعدتها في مواجهة أزمة محتملة لنقص المواد الأساسية