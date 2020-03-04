شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار

بيعت سيارة بينتلي مولينار بكلار- Mulliner Bacalar- هذه وهي بمقعدين وأصبحت قيد التصنيع ليتم تسليم 12 منها فقط لمشترين