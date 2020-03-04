الأربعاء 4 مارس 2020 08:21 ص
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
بيعت سيارة بينتلي مولينار بكلار- Mulliner Bacalar- هذه وهي بمقعدين وأصبحت قيد التصنيع ليتم تسليم 12 منها فقط لمشترين
صناعة بريطانية جرى تصنيعها بحرفية يديوية تأتي السيارة بمقعدين وبمحرك سعة 6.0 ليتر
يؤمن المحرك قوة 659 حصان وهو من طراز W12 TSI عدد محدود لا يتجاوز 12 سيارة من هذا الطراز الذي سيقدم للمشترين سنة 2021 يبدأ سعر السيارة من 2.31 مليون دولار لكن سيتم عمل إضافات حسب رغبة الزبائن سيجري تخصيص التصميم بخيارات متعددة من قسم مولينار Mulliner في الشركة حسب أذواق أصحاب الحظ الـ12 ليرتفع سعرها لمستوى أعلى بكثير! كان من المقرر الكشف عن السيارة في معرض جينيف لكن إلغاء المعرض دفع بالشركات للكشف عن سياراتها بنشرات صحفية!