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الأربعاء 4 مارس 2020 08:21 ص

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شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار

بيعت سيارة بينتلي مولينار بكلار- Mulliner Bacalar- هذه وهي بمقعدين وأصبحت قيد التصنيع ليتم تسليم 12 منها فقط لمشترين

شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
صناعة بريطانية جرى تصنيعها بحرفية يديوية
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
تأتي السيارة بمقعدين وبمحرك سعة 6.0 ليتر
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
يؤمن المحرك قوة 659 حصان وهو من طراز W12 TSI
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
عدد محدود لا يتجاوز 12 سيارة من هذا الطراز الذي سيقدم للمشترين سنة 2021
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
يبدأ سعر السيارة من 2.31 مليون دولار لكن سيتم عمل إضافات حسب رغبة الزبائن
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
سيجري تخصيص التصميم بخيارات متعددة من قسم مولينار Mulliner في الشركة حسب أذواق أصحاب الحظ الـ12 ليرتفع سعرها لمستوى أعلى بكثير!
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
كان من المقرر الكشف عن السيارة في معرض جينيف لكن إلغاء المعرض دفع بالشركات للكشف عن سياراتها بنشرات صحفية!
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار
شاهد أغلى سيارة بنتلي طراز بكالار بدون سقف وبسعر 2.31 مليون دولار

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