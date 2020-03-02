شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا

رفض وزير الداخلية الألماني مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قائلا إنه توقف عن المصافحة لمواجهة كورونا فيما قام نائب الرئيس الأمريكي بأداء صلاة جماعية مع فريقه المكلف بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد
بعد أن عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس، منسقاً لجهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا قام الأخير بجمع فريق العمل لأداء الصلاة مما أثار موجة من السخرية حوله ومساعيه لإيجاد لقاح وافتقاره لخطط فعالة!
نشر قسم الشرطة بولاية وسكونسن على سبيل الدعابة تدوينة قال فيها إنه يقدم فحص مجاني لمن لديه مخدرات ميث كي يفحصها للتأكد من خلوها من فيروس كورونا! ولم تذكر التقارير اللاحقة وقوع أي متعاط في ذلك المقلب!
ردت منظمة الصحة العالمية على موقعها shorturl.at/jIX12 على شائعات تزعم فعالية الثوم والمنظفات لمواجهة كورونا- والجواب لا
ردت منظمة الصحة العالمية على موقعها shorturl.at/jIX12 على شائعات تزعم فعالية الثوم والمنظفات لمواجهة كورونا- والجواب لا
ردت منظمة الصحة العالمية من مخاوف البعض من استلام طرود ورسائل من الصين فهل هناك خطر في ذلك؟ الجواب لا
تبدلت معايير الاتيكيت وأصبح هناك بدائل عن المصافحة باليد- بالقدم؟
المصافحة الهوائية بدون لمس من بدائل عن المصافحة باليد!