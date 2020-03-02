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الأثنين 2 مارس 2020 07:14 م

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شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا

شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا
رفض وزير الداخلية الألماني مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قائلا إنه توقف عن المصافحة لمواجهة كورونا فيما قام نائب الرئيس الأمريكي بأداء صلاة جماعية مع فريقه المكلف بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد
شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا
بعد أن عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس، منسقاً لجهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا قام الأخير بجمع فريق العمل لأداء الصلاة مما أثار موجة من السخرية حوله ومساعيه لإيجاد لقاح وافتقاره لخطط فعالة!
شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا
نشر قسم الشرطة بولاية وسكونسن على سبيل الدعابة تدوينة قال فيها إنه يقدم فحص مجاني لمن لديه مخدرات ميث كي يفحصها للتأكد من خلوها من فيروس كورونا! ولم تذكر التقارير اللاحقة وقوع أي متعاط في ذلك المقلب!
شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا
ردت منظمة الصحة العالمية على موقعها shorturl.at/jIX12 على شائعات تزعم فعالية الثوم والمنظفات لمواجهة كورونا- والجواب لا
شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا
ردت منظمة الصحة العالمية على موقعها shorturl.at/jIX12 على شائعات تزعم فعالية الثوم والمنظفات لمواجهة كورونا- والجواب لا
شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا
ردت منظمة الصحة العالمية من مخاوف البعض من استلام طرود ورسائل من الصين فهل هناك خطر في ذلك؟ الجواب لا
شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا
تبدلت معايير الاتيكيت وأصبح هناك بدائل عن المصافحة باليد- بالقدم؟
شاهد لقطات طريفة لمواجهة كورونا
المصافحة الهوائية بدون لمس من بدائل عن المصافحة باليد!

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