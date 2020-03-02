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الأثنين 2 مارس 2020 11:57 ص

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شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا

يأخذ فندق دبليو دبي – النخلة أجواء برنش بالم شوغر في ويت ديك إلى مستوى آخر مع إطلاق برنش بالم شوغر آمبليفايد يوم 27 مارس الحالي.

شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
يقع ويت ديك يقع وسط فندق دبليو دبي -النخلة الساحر كاشفًا عن أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا المتلألئ وأفق دبي المذهل مع مسبح للكبار فقط وأجواء شاطئية رائعة.
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
سيتمتع الضيوف بيوم حافل مع المأكولات والمشروبات والعروض الترفيهية من فنانين محليين والألعاب المسلية وأكشاك البيع.
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
يمكن للضيوف مع مغيب الشمس التوجه إلى الشاطئ لاستكمال الاحتفالات والتمتع بدخول حصري إلى الحفلة الشاطئية حيث تقام عروض بمشاركة فرقة "آيلاند أفتر" التي ستعزف أروع موسيقى الهاوس والموسيقى الالكترونية من مختلف أنحاء العالم
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
Marriott International Hotel
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
Marriott International Hotel
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
Marriott International Hotel
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
Marriott International Hotel
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
ثنائي الدي جي الإنكليزي الحائزين على جوائز "هولافونيك" الذي يعد أول ثنائي موسيقى للموسيقى الراقصة يوقع مع شركة تسجيلات في منطقة الشرق الأوسط.
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا

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