الأثنين 2 مارس 2020 11:57 ص
شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا
يأخذ فندق دبليو دبي – النخلة أجواء برنش بالم شوغر في ويت ديك إلى مستوى آخر مع إطلاق برنش بالم شوغر آمبليفايد يوم 27 مارس الحالي.
يقع ويت ديك يقع وسط فندق دبليو دبي -النخلة الساحر كاشفًا عن أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا المتلألئ وأفق دبي المذهل مع مسبح للكبار فقط وأجواء شاطئية رائعة.
سيتمتع الضيوف بيوم حافل مع المأكولات والمشروبات والعروض الترفيهية من فنانين محليين والألعاب المسلية وأكشاك البيع. يمكن للضيوف مع مغيب الشمس التوجه إلى الشاطئ لاستكمال الاحتفالات والتمتع بدخول حصري إلى الحفلة الشاطئية حيث تقام عروض بمشاركة فرقة "آيلاند أفتر" التي ستعزف أروع موسيقى الهاوس والموسيقى الالكترونية من مختلف أنحاء العالم Marriott International Hotel Marriott International Hotel Marriott International Hotel Marriott International Hotel ثنائي الدي جي الإنكليزي الحائزين على جوائز "هولافونيك" الذي يعد أول ثنائي موسيقى للموسيقى الراقصة يوقع مع شركة تسجيلات في منطقة الشرق الأوسط.