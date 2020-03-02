شاهد برنش بالم شوغر في أجمل الإطلالات على شاطئ الجميرا

يأخذ فندق دبليو دبي – النخلة أجواء برنش بالم شوغر في ويت ديك إلى مستوى آخر مع إطلاق برنش بالم شوغر آمبليفايد يوم 27 مارس الحالي.