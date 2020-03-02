الأثنين 2 مارس 2020 10:38 ص
شاهد الصور الخليجية الفائزة بمسابقة سوني العالمية
من أصل 345000 صورة تنافست على الجوائز الوطنية فازت صور من السعودية والإمارات والكويت ضمن منافسات شملت 63 بلدا
فاز بجائزة السعودية المصور السعودي عباس الخميس فاز رياس محمد ممثلا دولة الإمارات بالجائزة عن هذه اللقطة لبرج خليفة يحتفل برنامج سوني للجوائز الوطنية بمهارات التصوير المحلية في أكثر من 60 دولة حول العالم. يكرَّم الصور الفريدة التي تم التقاطها من أي من فئات المسابقة المفتوحة العشر وهي فرصة أخرى للمصورين للاعتراف بهم ومكافأتهم على الصعيدين المحلي والدولي.. باسم الكويت فاز المصور عادل جافيد بهذه الصورة أكثر من 400 فائز بالجائزة و المترشحين للنهائيات حصلوا على فرصة عالمية للتميز والسطوع منذ إطلاق البرنامج قبل ثماني سنوات. يحصل الفائزون على مجموعة متنوعة من الجوائز تتراوح ما بين معدات التصوير الرقمي من سوني وحتى ظهور أعمالهم في كتاب الفائزين بجوائز التصوير العالمية من سوني والتي يتم عرضها في معرض جوائز التصوير العالمية لسوني في لندن. يمكن معاينة كل الصور الفائزة على الرابط
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winners-galleries/2020/national-awards/winners