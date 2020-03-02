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الأثنين 2 مارس 2020 10:38 ص

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شاهد الصور الخليجية الفائزة بمسابقة سوني العالمية

من أصل 345000 صورة تنافست على الجوائز الوطنية فازت صور من السعودية والإمارات والكويت ضمن منافسات شملت 63 بلدا

شاهد الصور الخليجية الفائزة بمسابقة سوني العالمية
فاز بجائزة السعودية المصور السعودي عباس الخميس
شاهد الصور الخليجية الفائزة بمسابقة سوني العالمية
فاز رياس محمد ممثلا دولة الإمارات بالجائزة عن هذه اللقطة لبرج خليفة
شاهد الصور الخليجية الفائزة بمسابقة سوني العالمية
يحتفل برنامج سوني للجوائز الوطنية بمهارات التصوير المحلية في أكثر من 60 دولة حول العالم. يكرَّم الصور الفريدة التي تم التقاطها من أي من فئات المسابقة المفتوحة العشر وهي فرصة أخرى للمصورين للاعتراف بهم ومكافأتهم على الصعيدين المحلي والدولي..
شاهد الصور الخليجية الفائزة بمسابقة سوني العالمية
باسم الكويت فاز المصور عادل جافيد بهذه الصورة
شاهد الصور الخليجية الفائزة بمسابقة سوني العالمية
أكثر من 400 فائز بالجائزة و المترشحين للنهائيات حصلوا على فرصة عالمية للتميز والسطوع منذ إطلاق البرنامج قبل ثماني سنوات.
شاهد الصور الخليجية الفائزة بمسابقة سوني العالمية
يحصل الفائزون على مجموعة متنوعة من الجوائز تتراوح ما بين معدات التصوير الرقمي من سوني وحتى ظهور أعمالهم في كتاب الفائزين بجوائز التصوير العالمية من سوني والتي يتم عرضها في معرض جوائز التصوير العالمية لسوني في لندن.
شاهد الصور الخليجية الفائزة بمسابقة سوني العالمية
يمكن معاينة كل الصور الفائزة على الرابط https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winners-galleries/2020/national-awards/winners

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