الأثنين 2 مارس 2020 08:19 ص
أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد
نُشرت مجموعة صور مفصلة ومتكاملة لفيروس كورونا المستجد، والذي يعتبر أخطر وباء على البشر في العالم في هذه الأيام، حيث أصاب عشرات آلاف الأشخاص في الصين وخارجها، كما أدى لمقتل المئات.
ونشر "المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية" الصور المجهرية للفيروس. وقال المعهد إنه استخدم المجاهر الإلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي. وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه. وكان الباحثون الأميركيون قد قاموا بزراعة عينات من الفيروس في المعامل من أجل دراستها والبدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة ضد المرض عليها. وسمي الفيروس بـ"كورونا" نظراً للأشكال التي تشبه التاج على سطحه، والاسم مشتق من الكلمة اللاتينية لـ"التاج". ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل وباء "كوفيد 19" عبر المجرى التنفسي بشكل رئيسي (من خلال اللعاب مثلاً) وأيضاً من خلال الاتصال الجسدي وعبر لمس المساحات الملوّثة بالوباء. صور بالمجهر الإلكتروني من خلال المسح الضوئي لفيروس كورونا والتي نشرها باحثون أميركيون