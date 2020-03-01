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الأحد 1 مارس 2020 10:56 ص

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آثار كورونا على العالم

أصاب فيروس كورونا الجديد عشرات الآلاف حول العالم، لكنه غير الحياة اليومية للملايين.

آثار كورونا على العالم
طفلة صينية تحاول وقاية نفسها من الفيروس و تصنع قناع من البلاستيك
آثار كورونا على العالم
أم تفحص حرارة ابنها في شوارع ووهان
آثار كورونا على العالم
منظر غير مألوف.. شارع تجاري خال من السكان في بكين
آثار كورونا على العالم
زهور لتخليد ذكرى الطبيب الراحل لي ون ليانغ الذي اكتشف كورونا
آثار كورونا على العالم
راكب أميركي سعيد بالخروج من سفينة كانت تحت الحجر الصحي
آثار كورونا على العالم
السياحة في إيطاليا تأثرت بسبب كورونا
آثار كورونا على العالم
العاملون في مكدونالدز عليهم الحذر أيضا
آثار كورونا على العالم
في اليابان.. حب كرة القدم أقوى من كورونا
آثار كورونا على العالم
نقل أحد المرضى لمركز علاج الفيروس في هونغ كونغ
آثار كورونا على العالم
الخضروات شحيحة في أحد متاجر الأطعمة بمدينة ووهان
آثار كورونا على العالم
الحب في زمن كورونا

أريبيان بزنس

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