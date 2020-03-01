الأحد 1 مارس 2020 10:56 ص
آثار كورونا على العالم
أصاب فيروس كورونا الجديد عشرات الآلاف حول العالم، لكنه غير الحياة اليومية للملايين.
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