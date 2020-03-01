الأحد 1 مارس 2020 09:08 ص
أخبار بالصور، انفجار صاروخ سبيس إكس الفضائي وانحسار التلوث في الصين
فشل محاولة اطلاق صاروخ سبيس اكس يوم الجمعة في بوكا تشيكا بولاية تكساس في ضربة قوي لمساعي الملياردير إيلون ماسك
للذهاب إلى المريخ
فشل محاولة اطلاق صاروخ سبيس اكس يوم الجمعة في بوكا تشيكا بولاية تكساس في ضربة قوي لمساعي الملياردير إيلون ماسك للذهاب إلى المريخ 13 ألف مهاجر على الاقل يحتشدون على الحدود بين تركيا واليونان اتفاقية سلام أمريكي مع طالبان لانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية منها كسبت البيئة في ولايات صنينية عديدة بحسب صور التقطتها ناسا وأظهرت انحسار غمامة التلوث بين شهري يناير وفبراير الماضيين كسبت أسهم شركات استفادت من فيروس كورونا ومنها ثري إم التي تبيع أقنعة الوجه وكذلك شركة كلوريكس لمواد التعقيم وشركة تيليداك Teladoc Health لمنتجات الطب عن بعد ، بين شركات عديدة أخرى استفادت من انتشار الفيروس