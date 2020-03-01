أخبار بالصور، انفجار صاروخ سبيس إكس الفضائي وانحسار التلوث في الصين

فشل محاولة اطلاق صاروخ سبيس اكس يوم الجمعة في بوكا تشيكا بولاية تكساس في ضربة قوي لمساعي الملياردير إيلون ماسك للذهاب إلى المريخ