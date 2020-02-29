السبت 29 فبراير 2020 12:28 ص
شاهد مسير أفواج اللاجئين على الحدود التركية
قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الآن فصاعدا من محاولة الوصول لأوروبا، في إطار رد تركيا يوم الجمعة على مقتل 33 من جنودها في ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة السورية.
واجهت اليونان اللاجئين لدى محاولتهم الدخول إليها من تركيا بالغاز المسيل للدموع وتحسبا لتدفق وشيك للاجئين من إدلب، أبلغ المسؤول التركي رويترز بأنه صدرت أوامر للشرطة التركية وخفر السواحل ومسؤولي أمن الحدود بعدم الوقوف في وجه عبور اللاجئين عبر البر والبحر إلى أوروبا. وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ”قررنا اعتبارا من الآن عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا برا أو بحرا“. وعرضت وسائل إعلام تركية لقطات فيديو يوم الجمعة تظهر مهاجرين، بعضهم يسير عبر حقول وعلى ظهورهم حقائب. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه اللقطات.
وذكرت وكالة دمير أوران للأنباء المؤيدة للحكومة أن نحو 300 مهاجر، بينهم نساء وأطفال، يسيرون باتجاه الشمال الغربي صوب حدود تركيا مع اليونان.
وهدد أردوغان مرارا بفتح الأبواب للمهاجرين للسفر إلى أوروبا. وإذا أقدمت تركيا على ذلك، فسيمثل ذلك تراجعا عن تعهدها للاتحاد الأوروبي في 2016 وقد يجتذب القوى الغربية للمواجهة في إدلب. ونزح قرابة مليون مدني في سوريا قرب الحدود التركية منذ ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي انتزعت فيه قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا أراضي من قوات المعارضة المدعومة من أنقرة، الأمر الذي فجر أسوأ أزمة إنسانية في الحرب المستمرة منذ تسعة أعوام التي شردت الملايين وقتلت مئات الآلاف.
تستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري وقالت مرارا إنه لا يمكنها استيعاب المزيد. وبموجب اتفاق مبرم عام 2016، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات اليورو مقابل موافقة أنقرة على وقف تدفق المهاجرين على أوروبا. وقال المسؤول التركي إن ثقل عبء استضافة اللاجئين ”لا يمكن لدولة واحدة أن تتحمله“. وذكرت وكالة دمير أوران أن اللقطات التلفزيونية للمهاجرين أظهرت سوريين وإيرانيين وعراقيين وباكستانيين ومغاربة.
المناطق الحدودية التركية التي بدأ اللاجئون يتجهون صوبها في محاولة الوصول إلى أوروبا وعرض تلفزيون (إن.تي.في) التركي لقطات تظهر عشرات الأشخاص وهم يسيرون عبر حقول وعلى ظهورهم حقائب، وقال إن اللاجئين حاولوا عبور معبر كابيكولي الحدودي إلى بلغاريا لكن لم يسمح لهم بالمرور. وبدأ مهاجرون ولاجئون في التجمع على الحدود اليونانية التركية بعد أن هددت تركيا بأنها لن تمنع عبور آلاف اللاجئين لأوروبا والمحاصرين في البلاد منذ توقيع اتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. وقال ميتسوتاكيس في تغريدة إن اليونان ”لا تتحمل أي مسؤولية عن الأحداث المأساوية في سوريا ولن تعاني من عواقب قرارات اتخذها آخرون“. المجموعة ذاتها من المهاجرين ساروا بعد ذلك عبر الحقول ليصلوا إلى معبر بازاركولي الحدودي إلى اليونان، لكن لم يتضح ماذا حدث لهم بعد ذلك. ويهدف الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 إلى المساعدة على وقف وفود المهاجرين واللاجئين دون ضابط. وأغلب الوافدين يفرون من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا عام 2015. وينص الاتفاق على إعادة المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون بحر إيجه بطريقة غير مشروعة إلى تركيا. لكن أنقرة قالت إن التمويل الذي تحصل عليه من أوروبا لا يُذكر مقارنة بمبلغ 40 مليار دولار تقول إنها أنفقته. بعد الضوء الأخضر التركي.. آلاف المهاجرون بينهم نساء وأطفال يتدفقون إلى ولاية “أدرنة” قاصدين الحدود الأوروبية
وشهد تدفق المهاجرين ازديادا ملحوظا في ساعات الصباح، الجمعة، حيث شرعوا في القدوم إلى أدرنة بالحافلات وسيارات الأجرة.
وبدأ المهاجرون التوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أخبار بأنّ تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.
تجدر الإشارة إلى أنّ متحدث “العدالة والتنمية” التركي عمر جليك صرح، فجر الجمعة، أنّ سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين وسار المهاجرون على شكل مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية. ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير النظاميين، إلى أدرنة، ومن ثم بدأوا السير نحو المناطق الحدودية.
بدأ مهاجرون بالتوافد على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، عقب الأنباء التي قالت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.