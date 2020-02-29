شاهد مسير أفواج اللاجئين على الحدود التركية

قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الآن فصاعدا من محاولة الوصول لأوروبا، في إطار رد تركيا يوم الجمعة على مقتل 33 من جنودها في ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة السورية.