  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. صور وفيديو
  3. الصور
الجمعة 28 فبراير 2020 06:06 م

حجم الخط

- Aa +

شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد

عثرت طالب دكتوراة من جامعة البندقية- فينيسا على السيف في دير الآباء المخيتاريست بجزيرة سان لازارو بإيطاليا- يعتقد أن السيف من القوقاز أو الأناضول

شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد
عثر على السيف الذي يعتقد أنه من القوقاز أو الأناضول في جزيرة ايطاليا في معبد أرمني من خلال طالبة تدرس الدكتوراة وتأكدت تقديرات بتحليلات علمية أظهرت أنه أحد أقدم السيوف في العالم
شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد
. الجزيرة هي موطن للكرسي الكاثوليكي الأرمني- مخيتاريان وأظهرت سجلات لدى الأب سيرافينو أن السيف أحضره يريفانت خوراسانجيان وهو تاجر أثريات من طرابزون
شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد
في متحف الدير هناك الكثير من الكتوز والتحف الأثرية أمام زوار الجزيرة التي تجذب العشرات من الادباء و الشعراء و الكتاب و السياسيين حالياً الجزيرة مسكونة من قبل اكثر من 50 شخص و هم عبارة عن رهبان أرمن بالاضافة إلى الاكليريكيين و الطلاب.
شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد
و يزور الجزيرة حوالي 40 الف سائح سنوياً قسم كبير منهم غير أرمن. و على هذا يمكن اعتبارها واحدة من المراكز العالمية المهمة جداً بالنسبة للثقافة و الدراسات و المراجع الأرمنية بحسب صفحة أرمن سوريا على فيسبوك
شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد
شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد
شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد
أظهرت تحليلات أولية للسيف أنه يعود لسنة 3000 قبل الميلاد

Read next

شاهد كرنفال بلجيكي يتحدى فيروس كورونا ودعوات لإلغائه بسبب عرضه شخصيات كاريكاتيرية يهودية وعربية

أخبار بالصور، فيروس كورونا يجعل القبلات بأقنعة واقية ويكبد أسبوع الموضة بميلانو خسائر هائلة

شاهد اعتقال مشتبه به في هجوم على مقاه عربية في ألمانيا