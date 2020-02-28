الجمعة 28 فبراير 2020 06:06 م
شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد
عثرت طالب دكتوراة من جامعة البندقية- فينيسا على السيف في دير الآباء المخيتاريست بجزيرة سان لازارو بإيطاليا- يعتقد أن السيف من القوقاز أو الأناضول
عثر على السيف الذي يعتقد أنه من القوقاز أو الأناضول في جزيرة ايطاليا في معبد أرمني من خلال طالبة تدرس الدكتوراة وتأكدت تقديرات بتحليلات علمية أظهرت أنه أحد أقدم السيوف في العالم . الجزيرة هي موطن للكرسي الكاثوليكي الأرمني- مخيتاريان وأظهرت سجلات لدى الأب سيرافينو أن السيف أحضره يريفانت خوراسانجيان وهو تاجر أثريات من طرابزون في متحف الدير هناك الكثير من الكتوز والتحف الأثرية أمام زوار الجزيرة التي تجذب العشرات من الادباء و الشعراء و الكتاب و السياسيين
حالياً الجزيرة مسكونة من قبل اكثر من 50 شخص و هم عبارة عن رهبان أرمن بالاضافة إلى الاكليريكيين و الطلاب. و يزور الجزيرة حوالي 40 الف سائح سنوياً قسم كبير منهم غير أرمن. و على هذا يمكن اعتبارها واحدة من المراكز العالمية المهمة جداً بالنسبة للثقافة و الدراسات و المراجع الأرمنية بحسب صفحة أرمن سوريا على فيسبوك أظهرت تحليلات أولية للسيف أنه يعود لسنة 3000 قبل الميلاد