شاهد أقدم سيف في العالم من سنة 3000 قبل الميلاد

عثرت طالب دكتوراة من جامعة البندقية- فينيسا على السيف في دير الآباء المخيتاريست بجزيرة سان لازارو بإيطاليا- يعتقد أن السيف من القوقاز أو الأناضول