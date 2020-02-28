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الجمعة 28 فبراير 2020 02:53 م

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شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة

جموع المصلين في المسج _الحرام يؤدون صلاة الجمعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات

شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة
خطيب الجمعة في ⁧#المسجد_الحرام⁩ فضيلة الشيخ : د.ماهر بن حمد المعيقلي
شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة
في إجراء احترازي لمنع وفادة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، علقت حكومة خادم الحرمين الشريفين الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة والسياحة موقتا.
شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة
وتأتي هذه الخطوة بالرغم من أن المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا حتى الآن، إلا أنها تستشعر مسئوليتها في حماية المعتمرين الزائرين من انتقال المرض إليهم، نظرا لطبيعة التجمعات البشرية الهائلة التي تشهدها العمرة، وخطورة تسجيل أي إصابة، أو تسرب أشخاص مشتبه بهم دون اكتشاف إصابتهم، ما سيجعل العالم أمام معضلة كبيرة، واستكمالا للجهود المتخذة والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أوالسياحة
شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة
يذكر أن المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا حتى الآن، إلا أنها تستشعر مسئوليتها في حماية المعتمرين الزائرين من انتقال المرض إليهم، نظرا لطبيعة التجمعات البشرية الهائلة التي تشهدها العمرة،
شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة
وتواكب المملكة بنشر التعليمات التوعوية لمواجهة مرض كورونا ونشرت القنصلية العامة في نيويورك هذا المخطط للوقاية وبعض النصائح الصحية عند السفر للخارج للوقاية من مرض
شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة
مقتطفات من خطبة الجمعة بــ #المسجد_الحرام- حساب إمارة مكة على تويتر
شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة
شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة

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