الخميس 27 فبراير 2020 05:35 م
بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي
توفر منصة مشاركة السكن “Airbnb ” لعملائها الراغبين في الاستمتاع بالاسترخاء على الشاطئ في خصوصية تامة، قائمة إقامات مريحة تأتي مع شواطئ خاصة.
Romantic Beach Getaway على شاطئ خاص، في ماليبو، بكاليفورنيا، مع أسعار تبدأ من 785 دولارا في الليلة Beachfront Greek Villa مع شاطئ شبه خاص، في سكياثوس، باليونان، مع أسعار تبدأ 217 دولارا في الليلة Oceanfront Home مع شاطئ خاص، في جوالالا، بكاليفورنيا، مع أسعار تبدأ من 275 دولارا في الليلة Private Beach Front Villa مع بركة سباحة، في ترك الكبرى، بجزر تركس وكايكوس، مع أسعار تبدأ من 650 دولار في الليلة Secluded and Private Beachfront House على شاطئ البحر، في مولوكاي، بهاواي، مع أسعار تبدأ من 275 دولارا في الليلة Beachfront Bungalow، في باي لازار، سيشيل، مع أسعار تبدأ من 235 دولارا في الليلة Private Beachfront Home، في روزاريتو، بالمكسيك، مع أسعار تبدأ من 200 دولارا في الليلة