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الخميس 27 فبراير 2020 05:35 م

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بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي

توفر منصة مشاركة السكن “Airbnb ” لعملائها الراغبين في الاستمتاع بالاسترخاء على الشاطئ في خصوصية تامة، قائمة إقامات مريحة تأتي مع شواطئ خاصة.

بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي
Romantic Beach Getaway على شاطئ خاص، في ماليبو، بكاليفورنيا، مع أسعار تبدأ من 785 دولارا في الليلة
بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي
Beachfront Greek Villa مع شاطئ شبه خاص، في سكياثوس، باليونان، مع أسعار تبدأ 217 دولارا في الليلة
بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي
Oceanfront Home مع شاطئ خاص، في جوالالا، بكاليفورنيا، مع أسعار تبدأ من 275 دولارا في الليلة
بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي
Private Beach Front Villa مع بركة سباحة، في ترك الكبرى، بجزر تركس وكايكوس، مع أسعار تبدأ من 650 دولار في الليلة
بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي
Secluded and Private Beachfront House على شاطئ البحر، في مولوكاي، بهاواي، مع أسعار تبدأ من 275 دولارا في الليلة
بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي
Beachfront Bungalow، في باي لازار، سيشيل، مع أسعار تبدأ من 235 دولارا في الليلة
بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي
Private Beachfront Home، في روزاريتو، بالمكسيك، مع أسعار تبدأ من 200 دولارا في الليلة

أريبيان بزنس

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