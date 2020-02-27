بالصور : أفضل 7 إقامات مع شواطئ خاصة على إير بي إن بي

توفر منصة مشاركة السكن “Airbnb ” لعملائها الراغبين في الاستمتاع بالاسترخاء على الشاطئ في خصوصية تامة، قائمة إقامات مريحة تأتي مع شواطئ خاصة.