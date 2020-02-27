شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب

تضعف فائدة أقنعة الوجهة التي تستخدم حاليا للحماية من انتشار مرض كورونا في حال وجود شعر على الوجه في بعض المناطق سواء كان للحية أو للشوارب فما هي القصات الخطرة؟