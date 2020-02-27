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الخميس 27 فبراير 2020 02:20 م

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شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب

تضعف فائدة أقنعة الوجهة التي تستخدم حاليا للحماية من انتشار مرض كورونا في حال وجود شعر على الوجه في بعض المناطق سواء كان للحية أو للشوارب فما هي القصات الخطرة؟

شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب
هناك 12 قصة مناسبة للشعر تنصح بها تلك الهيئة الأمريكية التي نشرت مخططا مع علامات تحدد الاختيارات الأمنة التي تناسب القناع الطبي
شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب
لكن المركز وضع علامة إكس على اللحى والشوارب التي تؤدي لتسرب في حماية القناع مثل اللحية الكاملة التي تتسبب بتجميع الجزئيات بدلا من التخلص منها
شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب
هناك أسماء بعضها إيطالي لتصميم قصات اللحى والشوارب مثل غاريبالدي وقصة شوارب هتلر وغيرها
شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب
شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب
شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب
شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب
شاهد نصائح مواجهة كورونا من مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي لأصحاب اللحى والشوارب

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