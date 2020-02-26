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الأربعاء 26 فبراير 2020 10:59 ص

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بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود

لم يكن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب وزجته ميلانيا أول الزوار، من الشخصيات السياسية، إلى "تاج محل"، رمز الحب والوفاء، في الهند، فقد كان هذا المعلم مقصدا للكثير من الشخصيات السياسية والفنية الكبرى على مدار عقود.

بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
ونشر موقع صحيفة جارديان البريطانية، مجموعة من الصور لأبرز الشخصيات التي زارت هذا المعلم.
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته.
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وعائلته.
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
والأميرة ديانا
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
والأمير ويليام وزوجته كيت
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
والممثل توم كروز
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
وويل سميث
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
والإعلامية ومقدمة البرامج أوبرا وينفري
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
وابنة الرئيس الأميركي ايفانكا ترامب وزوجها
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
الرئيس الأميريكي دونالد ترامب وزجته ميلانيا

أريبيان بزنس

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