الأربعاء 26 فبراير 2020 10:59 ص
بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود
لم يكن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب وزجته ميلانيا أول الزوار، من الشخصيات السياسية، إلى "تاج محل"، رمز الحب والوفاء، في الهند، فقد كان هذا المعلم مقصدا للكثير من الشخصيات السياسية والفنية الكبرى على مدار عقود.
ونشر موقع صحيفة جارديان البريطانية، مجموعة من الصور لأبرز الشخصيات التي زارت هذا المعلم. ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته. ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وعائلته. والأمير ويليام وزوجته كيت والإعلامية ومقدمة البرامج أوبرا وينفري وابنة الرئيس الأميركي ايفانكا ترامب وزوجها الرئيس الأميريكي دونالد ترامب وزجته ميلانيا