بالصور : تاج محل يستضيف كبار الشخصيات المشاهير على مدار العقود

لم يكن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب وزجته ميلانيا أول الزوار، من الشخصيات السياسية، إلى "تاج محل"، رمز الحب والوفاء، في الهند، فقد كان هذا المعلم مقصدا للكثير من الشخصيات السياسية والفنية الكبرى على مدار عقود.