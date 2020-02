دبي فستيفال سيتي مول يحتفل بمهرجان دبي للمأكولات

أعلن ’دبي فستيفال سيتي مول‘ عن استكمال تحضيراته للاحتفال بمهرجان دبي للمأكولات الذي ينطلق من 26 فبراير حتى 14 مارس 2020

أعلن ’دبي فستيفال سيتي مول‘ عن استكمال تحضيراته للاحتفال بمهرجان دبي للمأكولات الذي ينطلق من 26 فبراير حتى 14 مارس 2020؛ حيث ستطلق الوجهة المتكاملة باقة من تجارب الطهو الاستثنائية.

وستوفر الفعالية المرتقبة للذواقة فرصة الاستمتاع برحلة مميزة إلى عالم المذاق الشهي من خلال أنشطتها المتنوعة ومساحاتها المخصصة للتجارب العائلية، فضلاً عن عروضها وحملاتها الترويجية المميزة.

ويُمكن للضيوف مشاهدة عرض الألعاب النارية المبهر والذي سيزين سماء المدينة يوم 6 مارس عند الساعة 8:30 مساءً في منطقة فستيفال باي.



كما سيحصل زوار المول من خلال إنفاقهم ما لا يقل عن 200 درهم إماراتي خلال فترة الاحتفال بالمهرجان، على ’فود باسبورت‘ الذي يخولهم الدخول إلى المناطق الخاصة بأنشطة المهرجان وورش العمل المتنوعة، فضلاً عن فرصة الاستفادة من أكثر 50 عرض على أشهى المأكولات في المول.

وعلاوةً على ذلك، سيحصل الروّاد على تذكرة لدخول السحب، تُتيح لهم فرصة الفوز برحلة حصرية لشخصين إلى روما. وتوفر هذه الرحلة الممتدة لأربعة أيام للفائزَين المحظوظَين تجربة إيطالية أصيلة، إذ تأخذهم في جولة لتذوق أشهى الأصناف التي تشتهر بها المدينة، مع فرصة تجربة مجموعة من الأنشطة المتنوعة.



مناطق المهرجان الترفيهية:

’بمبكن باتش‘: ورشة عمل تحمل طابع السوق وتتسم بأجوائها الودودة المثالية للأطفال مع أنشطة لعب أدوار المزارعين في سوق الخضروات والفواكه. كما يشارك الأطفال في ورش عمل خاصة بالوجبات الخفيفة الصحية ومجموعة من الأنشطة الفنية والحرفية الممتعة.

’شيفز ستيشن‘: محطة طهو مباشر يقدم فيها أفضل الطهاة باقة من أشهى الإبداعات الطعام في المدينة. وتتضمن ورش عمل وعروض مميزة تجسد مفهوم مأكولات الشارع، كما يتاح أمام الذواقة فرصة التلذذ ببعض الأطباق الشهية.

’روت 66‘: يمكن للضيوف الاستمتاع بجولة في ردهة الطعام ’روت 66‘؛ حيث ستبهرهم الحركات البهلوانية للمضيفين الذين يتنقلون في المكان على المزالج وعروض صانعي غزل البنات المميزة من الساعة 4 عصراً حتى 8 مساءً.

’كاندي فيلي‘: يحتضن هذا المكان ذو الطابع الصحراوي مجموعة من ورش العمل للأطفال المبدعين، بالإضافة إلى مناطق لعب مع محطات الحلوى والشوكولاتة للصغار. وسيستمتع عشاق المذاق الحلو بورشة عمل مخفوق الحليب برعاية مقاهي ’هارد روك‘ لإعداد توليفة مثالية من الشراب الحلو والمفضل عند الصغار، علاوة على أنشطة الرسم على الوجه وكعك الوافل مجاناً!



كما بإمكان عائلات وعشاق الطعام الاستمتاع بأجمل الأوقات في المناطق الخاصة بأنشطة المهرجان وورش العمل التي تُقام في مركز التسوق خلال أيام الأسبوع من الساعة 2 ظهراً حتى 8 مساءً وفي عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً.

كما يستطيع الزوار الاستفادة من العروض المغرية في منافذ الأطعمة والمشاريب خلال هذه الفترة في أنحاء مركز التسوق، والتي تتضمن حسومات تصل إلى 25% على إجمالي الفاتورة، وعروض الأطفال المجانية، ووجبة مجانية أخرى عند شراء كل وجبة، إضافة إلى هدايا مجانية.



وستعرض ’فستيفال باي‘ أيضاً العديد من الأفلام المخصصة للأطفال خلال المهرجان، مثل Ratatouille وAlvin and the Chipmunks وCloudy with a chance of meatballs وChef في صالة السينما الخارجية. ويمكن لحاملي تذاكر ’فود باسبورت‘ الاستمتاع بوجبات خفيفة مجانية خلال مشاهدة الفيلم.



وبالنسبة إلى الزوار الراغبين بالاستمتاع بوجبة عشاء فاخرة، فيمكنهم التوجه إلى فندق ’إنتركونتيننتال‘ والاستفادة من خصم بنسبة 25% على الفاتورة الإجمالية ضمن أي من المطاعم الـ 11 الشهيرة في الفندق. ومع مطابخه المتنوعة، لا شك أن الزوار سيجدون ما يرضي جميع أذواقهم في أحد المطاعم.



ويدعو مهرجان دبي للمأكولات جميع عشاق الطعام إلى تجربة أنشطته الفريدة وزيارة ’دبي فستيفال سيتي مول‘ للاستمتاع بأطباق شهية والفوز بجوائز عديدة!