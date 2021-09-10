السعودية تسهّل إصدار السجل التجاري بخمسة خطوات

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة “التجارة” عبدالرحمن الحسين أن خطوات إصدار السجل التجاري التي تصدرت أسئلة العموم الواردة لوزارة التجارة خلال شهر محرم 1443 هجرية، تبدأ بخمسة خطوات سهلة وميسرة، هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسة (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني), وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة، وتسديدها إلكترونياً، وطباعة السجل التجاري.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا