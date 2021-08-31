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Posted inتجارة

مهرجان العسل يحفز الحركة الاستمثارية والسياحية شمال السعودية

يعرض النحالون المشاركون في مهرجان التمر والعسل، الذي تنظّمه أمانة منطقة الجوف، ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل، حتى تاريخ 15 سبتمبر، 40 نوعاً من أجود الأنواع ، التي تنتجها منطقة الجوف بمعدل 28 ألف كيلو ، منها عسل الأثل، الكين، اليقطين، السمر، الطلح، الشفلح، السدر، البرسيم، الحمضيات، دوار الشمس، القيصوم، المر­ار، وعسل الرمان وأنواع أخرى.

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مهرجان العسل يحفز الحركة الاستمثارية والسياحية شمال السعودية
منطقة الجوف، شمال السعودية، تنتج عسل بمعدل 28 ألف كيلو

وأشار رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري،إلى أن المهرجان يستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وتسويق منتجات التمر والعسل، والتعريف بمنتج الجوف وما يتميز به من مزايا تنافسية، تجعله ينافس المراكز الأولى من حيث الجودة.

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