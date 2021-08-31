مهرجان العسل يحفز الحركة الاستمثارية والسياحية شمال السعودية

يعرض النحالون المشاركون في مهرجان التمر والعسل، الذي تنظّمه أمانة منطقة الجوف، ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل، حتى تاريخ 15 سبتمبر، 40 نوعاً من أجود الأنواع ، التي تنتجها منطقة الجوف بمعدل 28 ألف كيلو ، منها عسل الأثل، الكين، اليقطين، السمر، الطلح، الشفلح، السدر، البرسيم، الحمضيات، دوار الشمس، القيصوم، المر­ار، وعسل الرمان وأنواع أخرى.