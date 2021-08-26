غرفة الرياض تشكل لجنة لتنمية الأعمال بالمحافظات

وأكد النفيعي أن المحافظات إضافة لكونها تحظى بالدعم غير محدود من القيادة الرشيدة وبمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، فهي تحظى بميز نسبية تستدعي وضع الإستراتيجيات الكفيلة بالعمل على توظيف هذه الميز واستثمارها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت المحافظات والتنمية الحضرية والاقتصادية فيها اهتمام كبير.

واستعرض الاجتماع، العديد من الآراء والمقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة، مشيرين إلى أن جميع هذه الرؤى والمطالبات تستدعي وضعها على طاولة النقاش التنسيقي بما يستدعي تشكيل فريق عمل يعمل على متابعة هذه الاقتراحات، واعتماد خطة تعمل على تحفيز تجار المحافظات بالعمل على إقامة مهرجانات تتابع المناسبات الموسمية المتعددة.

وأكد الاجتماع أهمية تحديد ودراسة الفرص الاستثمارية ومناقشة تحدياتها مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تفعيلها بالشكل المطلوب.