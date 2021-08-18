السعودية: قفل طرح أغسطس للصكوك المحلية بإجمالي (11.358) مليار ريال

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وثمانية ملايين) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 4.485 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وأربعمائة وخمسة وثمانين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 4.365 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيد التسوية.