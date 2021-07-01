الصورة الكاملة للمشهد الإستثماري الكامل

سكوت أرمسترونج:قدم موريس جرافييه، المسؤول الرئيسي للاستثمار وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الحدث المباشر لمنتدى “أريبيان بزنس للمال” AB Money Forum وجهة نظره حول المناخ الإستثماري لعام 2021.

في عالم تترسخ فيه سيطرة الخوارزميات، فإن ما يمكن أن يوفر لك بعض الإطمئنان أحياناً هي جلسة مع رجل من أجل الحصول منه على شريحة من الحكمة القديمة. ولا يتم اكتساب البصيرة من خلال التعلم الآلي، ولكن على مدى عمر من الخبرة والنجاح والخطأ العرضي.

وهذا هو السبب الرئيسي وراء إجراء “أريبيان بزنس” حواراً مباشراً مع موريس جرافييه، المسؤول الرئيسي للاستثمار وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، على هامش الحدث المباشر لمنتدى “أريبيان بزنس للمال” الذي انعقد في فندق “جيه دبليو ماريوت ماركيز” في دبي.

والحوار التالي لا يعدو كونه لمحة مختصرة جداً عن الحكمة الإستثمارية التي حرص جرافييه على نقلها للجمهور المشارك في المنتدى.

في فبراير 2020، كنت تحذر من نسبة نمو مكونة من خانة واحدة خلال العام بالرغم من أنك قللت من شأن إنعكاسات فيروس كورونا على محركات النمو في ذلك الوقت، ومع ذلك كنت متحفظاً بالفعل. هل يمكن أن تعطينا وجهة نظرك الشاملة التي تستشرفها لعام 2021؟

ــــ أولاً، أحب التحدث عن أخطائي، لذا كانت لدينا في فبراير 2020 توقعاتنا الاستثمارية العالمية التي أطلعنا عليها جميع عملائنا وقلت لهم “لا تقلقوا بشأن فيروس كورونا، يجب أن يقتصر الأمر حول الصين على الأرجح”، وفي الربع الأول من عام 2020 لم نكن مذعورين بهذا الخصوص. هكذا كانت هذه نقطة البداية. ولكن، في الواقع، غيرنا رأينا بعد أسبوعين.

لذا فإن عام 2021 يسجل أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم منذ 25 عاماً، إذ نشهد طفرة إقتصادية، وقفزات في النمو، وسيكون النمو في الولايات المتحدة من خانتين هذا الربع على أساس سنوي. وربما تصل نسبة النمو إلى 6% في الربع التالي. أما بالنسبة إلى الإقتصاد العالمي فلم يسجل مثل هذا النمو منذ فترة طويلة. وتساعد سياسات التحفيز النقدي على نطاق واسع في تحقيق هذه النسب المرتفعة من النمو. نعم، قد نشهد تراجع نسبة النمو في مرحلة ما، ولكن هذا ما نحن عليه اليوم، الأساسيات جيدة جداً.

هل من جدوى لإجراء تقييم الآن؟ التقييم مكلف بلا شك. وتعتبر مضاعفات الأسهم باهظة الثمن، مثل تكلفة 96% التي تعتبر نسبة مخيفة. ولكن ما الذي يمكن أن تحصل عليه من فئات الأصول الأخرى؟ النقد، لا شيء، العائد صفر؟ العائد على السندات الحكومية 1.6%. إذن، من أين تحصل على العائد في نهاية اليوم؟ تجد العائد في الأسهم، لذلك فهي باهظة الثمن، وسترتفع قليلاً في المستقبل، لكن هذا هو وضعنا الراهن.

تبقى العوامل السلوكية التي تشكل الركيزة الأخيرة في الإتجاهات الإستثمارية اليوم. لقد تغيرت هذه السلوكيات كثيراً، في العام الماضي أصيب الناس بالذعر، وهذا العام هناك إجماع على التفاؤل.

لذلك، فإن الأساسيات موجودة وبناءة. ولديك أيضاً نسب النمو المرتفعة، وفي كل مرحلة من التاريخ شهدت صراعاً بين النمو القوي والتقييم المرتفع، فإن الإنتصار يكون دائماً من نصيب النمو. هذا هو أقوى عامل. لذلك نحن واثقون من أن هذا الوضع يعني تقلبات سريعة في الأسواق. وهذا هو السبب وراء زيادة إستثماراتنا في الأسهم، وخفضها في السندات، لكن مع الإحتفاظ بالسيولة. السيولة النقدية، لا شيء، إنها ممل ، لكنها تمنحك المرونة، لذلك نتوقع أن نضخ السيولة عندما تسنح الفرص.

برأيك، ما الذي سيرسم إتجاه الأسواق هذا العام، إقليمياً وعالمياً، وما هي الصدمات التي تأخذونها في الإعتبار عند التسعير؟ وهل سيستمر الاتجاه الصعودي بالنسبة إلى المستثمرين؟

ــــ حسناً، هناك عاملان أساسيان محركان للأسواق في وضعها الحالي، وهما عاملان من المرجح أن يحدثا الفرق مقابل سيناريو يجمع على النمو الهائل: والعاملان الأساسيان هما مدى النجاح في مكافحة فيروس كورونا وقيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص الدعم.

بشأن مكافحة فيروس كورونا، فإن الخبر السار هو أن الأمور تتحسن كثيراً في الغرب. إنه لأمر مذهل أن نعيش في الإمارات العربية المتحدة، أفضل مكان في العالم، إنه أمر مذهل. لكن الغرب يلحق بالركب كما تتحسن العروض الترويجية في أوروبا. وأعتقد أننا ربما شهدنا الأسوأ في آسيا، وآمل أن يكون الوضع كذلك بالنسبة إلى الهند. لذلك أعتقد أن الأمور بشأن مكافحة الوباء تسير في الاتجاه الصحيح إلى حد كبير.

أما في ما يتعلق بالمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فأعتقد أنه يجب أن ينتهي التحفيز النقدي الهائل. يردد مسؤولو المركزي الأمريكي جيداً مقولة أن “التضخم مؤقت، ولن نرفع معدلات الفائدة قبل عام 2023”. ولكني اعتبر أنه سيتعين أن نبدأ الحديث عن تقليص التيسير الكمي.

واعتباراً من هذا الصيف، قد تتراجع حالة التوتر بشأن أسعار الفائدة بما يؤدي إلى تراجع كل شيء، لأن الأسهم والسندات تسير في الاتجاه نفسه. وعندما يقترب محرك الأسهم من النهاية، تكون الأسهم باهظة الثمن لأن معدلات الفائدة منخفضة. لديك هذا الارتباط بين سعر الفائدة والأسهم، وقد يكون الوقت مؤاتياً لضخ المزيد من الأموال في الأسواق، وأعتقد أن الأسعار مناسبة حالياً. ربما يتبقى لدينا هامش ارتفاع بنسبة 5% في الأسهم، ولكن هذا ليس بالأمر السيئ.

إذا عدنا قليلاً إلى الوراء، ما هي موضوعات الاستثمار الرئيسية التي كانت سائدة خلال الأشهر الـ 12 الماضية؟ هل هي الاستثمارات المعنية بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة؟ التكنولوجيات الثورية؟ وأي منها يجب أن يستمر؟

ــــ أولاً، باتت الإستثمارات المعنية بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة هي السائدة حالياً. نحن نقوم بإدارة الثروات لذلك نحن متحفظون بعض الشيء، فنحن نعتني بالمال من وجهة نظر عابرة للأجيال، ما يعني أنك تتمسك بمعايير جودة محددة، كما سنستثمر في شركات عالية الجودة. لذلك، إذا كنت تدر عوائدك عن طريق الإضرار بالبيئة، أو استغلال أصحاب المصلحة أو الموظفين، أو كانت منتجاتك تسبب الضرر للعالم بأسره، فينبغي ألا تكون جزءاً من إدارة الثروات. لذلك، فإن الإستثمارات المعنية بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة هي السائدة حالياً.

ولا يقتصر مفهوم الإستثمارات المعنية بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة على مراعاة البيئة والطاقة المتجددة فقط، كما يعتقد الكثير من الناس. فالحوكمة تتصدر المعايير الأكثر جوهرية للأداء المعدل حسب المخاطر، فالأمر بهذه البساطة. والجوانب الاجتماعية تزداد أهمية أكثر فأكثر.

وبالتأكيد هناك التكنولوجيا الثورية. أنت تعلم أن أسهم قطاع التكنولوجيا تتعرض لضغوط لأنها من ناحية التحليل الفنيي تمثل استثماراً طويل الأمد. وهذا يعني أنها حساسة تجاه تحركات أسعار الفائدة، فعندما ترتفع أسعار الفائدة تتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا.

ومن جانب آخر، لا ينبغي تجاهل العوامل السلوكية للمستثمرين، الجميع متواجد في أسهم قطاع التكنولوجيا منذ 10 سنوات. لذلك ترى هذا التناوب، لكن من فضلك، لا تلجأ إلى بيع أسهم التكنولوجيا الخاصة بك. لأننا نعتقد أن التكنولوجيا والرعاية الصحية تتمتعان بخاصيتين جميلتان، إذ انهما يخلقان الطلب الخاص بهما من خلال الابتكار.

ما هو مقدار تفاؤلك في الفترة المتبقية من 2021 و 2022 على الصعيد الإقليمي؟

ــــ الأمور مذهلة على الصعيد الإقليمي. أعني أن المشهد الاقتصادية جيدة. وأدرك مع زملائي أننا لم نكن نتوقع أن نكون متفائلين بشأن اداء الأسواق المحلية في كثير من الأحيان خلال السنوات القليلة الماضية، ولكننا هذه المرة متفائلون. لماذا؟ لأن الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً أبو ظبي ودبي، تشهد إعادة فتح مختلف القطاعات الإقتصادية والحياتية بشكل طبيعي. وبدون أدنى شك، هذا هو المكان الذي تحصل فيه الخدمات على قوة جذب.

ويشهد العالم حالياً تناوباً من كل الأسهم التي تشهد نمواً، على غرار التكنولوجيا، الرعاية الصحية، السلع الاستهلاكية المعمرة، نحو سلع معرضة لدورات أقصر وسلع غير باهظة الثمن. وبالنسبة إلى القيمة الدفترية للأسهم، فلا تزال الأسهم في الإمارات العربية المتحدة عند معدل 1 أو أقل بقليل وهذا هو المعدل الجيد.

وعادة لا تعير إهتماماً كبيراً للقيمة الدفترية للسهم، فأنت تنظر إلى مضاعفات الربحية لتقييم السهم، وتهتم إذا كان مضاعف الربحية يعادل 20 ضعفاً أو أي نسبة أخرى، أما القيمة الدفترية للسهم فتعني أنه إذا كان عليك تصفية كل الشركة، فإذا فعلت ذلك في الإمارات العربية المتحدة فإنك تسترد أموالك بالكامل. وإذا أوقفت كل شيء، فإنك تبيع كل شيء وتسترد أموالك. في المقابل، تبلغ نسبة القيمة الدفترية للأسهم في الولايات المتحدة 3.5% وهي نسبة غير جيدة، وهذا يعني أنه عندما تستثمر دولاراً واحداً في سهم أمريكي، فإنك تمتلك 35 سنتاً فقط من قيمة الأصول، أي إذا تمت تصفية الشركة فلن تحصل إلا على 35 سنتاً من كل دولار تستثمره في الشركة.

كما أعتقد أن المحرك الرئيسي للسوق المحلي هم المستثمرون الدوليون. فالمستثمرون المحليون موجودون بالفعل، ولذلك يتعلق الأمر باكتشاف المستثمرين الدوليين للقيمة الكبيرة لهذه الأسواق، لكن هذا الأمر يتطلب وقتاً. وأعتقد أن الأمر قد يستغرق 10 سنوات، لكنني أعتقد أن الأموال الذكية آتية الآن.