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Posted inتجارة

تراجع أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار

29 لندن-(رويترز) – تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تراجع أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1726.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1724.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس “العائدات هي التهديد الكبير الذي يواجه الذهب على المدى القصير… إذا اكتسبت موجات بيع السندات زخما، فقد يتراجع الذهب سريعا لما دون 1700 دولار”.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عام والتي بلغتها في 18 مارس آذار، بينما بدأ الدولار الأسبوع على ارتفاع بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وطرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 بوتيرة أسرع كثيرا من أوروبا مما جذب المستثمرين للعملة الأمريكية.
ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب الذي يهيمن الدولار على تقييمه مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ومما زاد من الضغوط على الذهب، ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.82 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2644.18 دولار ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1176.42 دولار.

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