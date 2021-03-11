الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع العوائد والدولار الأمريكي

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1733.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس آذار عند 1734.55 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1732.20 دولار.

وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس الأربعاء التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة.

وهدد ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أي إجراء لكبح ارتفاع العوائد.

ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائي موافقة أمس الأربعاء ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1216.32 دولار.

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