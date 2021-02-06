24.6 مليار درهم قيمة التبادل التجاري بين دبي وألمانيا

توزعت قيمة التجارة بين دبي و جمهورية ألمانيا في العام الماضي بنحو 1.38 مليار درهم للصادرات و، 2.57 مليار درهم إعادة التصدير ، و 20.6 مليار درهم واردات.

جاء ذلك في لقاء بين أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي مع وفد دبلوماسي واقتصادي ألماني برئاسة هولغر ماهنيك القنصل الألماني في دبي، وبحث فيه آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري بين دبي وألمانيا، وتطرق الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي إلى مستقبل قطاع التجارة بعد جائحة كورونا، ودور جمارك دبي في دعم سلاسل الإمداد العالمية وتسهيل الإجراءات الجمركية على مجموعات العمل والتجارة.

ويأتي هذا اللقاء المهم الذي ضم أوليفر أويمز رئيس المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة ، و نادجا هنت، ضابط إرتباط الجمارك الألمانية ، وحضره عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي، في إطار جهود جمارك دبي للتنسيق مع الشركاء التجاريين ، ضمن مبادرة ” ارتباط” التي أطلقتها جمارك دبي لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، وتعد منصة شفافة لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين عبر اجتماعات دورية مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة وشركائنا التجاريين.

وسجل التبادل التجاري بين دبي و جمهورية ألمانيا نمواً بواقع 13.2 % خلال عشر سنوات (2011-2020) ليرتفع من 21.7 مليار درهم إلى 24.6 مليار درهم، وتشير البيانات الأولية أن قيمة التجارة في العام الماضي وزعت بنحو 1.38 مليار درهم للصادرات و، 2.57 مليار درهم إعادة التصدير ، و 20.6 مليار درهم واردات.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالوفد، مؤكداً حرص جمارك دبي على تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية والشركات الألمانية لمواكبة الشراكة الاستراتيجية في العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة ، وتطرق إلى مستجدات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار كوفيد – 19 ما يظهر المرونة والديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الآثار المترتبة على التحديات العالمية وتحتل الدولة كذلك المركز الأول عالمياً في عدد فحوصات كورونا بالنسبة لعدد السكان بواقع 23 مليون فحص ، و المركز الثاني عالمياً في قائمة الدول الأكثر تطعيما لسكانها ضد فيروس كورونا بنحو 2 مليون شخص.