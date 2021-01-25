ستاش أواي تعلن عن إدارتها لأصول تخطى المليار دولار أمريكي

وصلت قيمة الأصول التي تديرها “ستاش أواي” المليار دولار أمريكي في خلال 42 شهرًا فقط، وهي تُعد مدة أقل من التي استغرقها أكبر شركات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية في العالم؛ مثل “بيترمنت” (Betterment) و”ويلثفرونت” (Wealthfront) للوصول إلى نفس الهدف.

ومن جانبه صرح “ميشيل فيراريو”، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ستاش أواي”، قائلاً: “عندما تأسست الشركة، كان هدفنا هو تغيير المفهوم التقليدي لدى الأفراد عن كيفية إدارة وبناء ثرواتهم. إن أولئك الذين يستثمرون مدخراتهم، لم تكن خيارات الاستثمار التقليدية مشجعة لهم. لكننا في الواقع نعلم جيداً أن الودائع النقدية لدى البنك تمثل أكبر عقبة فهي بمثابة منافس لنا: في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم الاحتفاظ بـنسبة كبيرة تصل إلى 45٪ من الثروة المالية في هيئة ودائع نقدية، مقارنة بـنسبة أقل بكثير تصل إلى 14٪ في أمريكا الشمالية، لهذا السبب كان اهتمامنا دائمًا لا ينصب فقط على مبادئ استثمار ناجح وتجارب متكاملة ومتميزة للعملاء، ولكن أيضًا على الثقافة المالية لمساعدة المزيد من الأشخاص على فهم كيفية إدارة ثرواتهم وتنميتها بأفضل ما يمكن. فإننا نؤمن بأن مفتاح النمو السريع هو تلك العلاقة القوية مع عملائنا”.

إن من أهم عوامل جذب الكثير من الأصول هي قدرة “ستاش أواي” على تحقيق عوائد قوية خلال التقلبات المالية وكذلك في النشاط الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية: ولقد شهد السوق تصحيحين في عام 2018 وانهيار السوق في عام 2020، ومع ذلك حققت المحافظ الاستثمارية لدى “ستاش أواي” عوائد سنوية * تتراوح ما بين 17.1٪ (بالنسبة للمحفظة ذات المخاطر العالية) إلى 5.3٪ (بالنسبة للمحفظة منخفضة المخاطر) منذ إطلاقها في يوليو 2017. أما في عام 2020 وحده، تراوحت عوائد المحفظة ما بين 24.1٪ إلى 5.2٪ لتلك المحافظ، إذ تفوق أداء جميع المحافظ الاستثمارية على معايير المخاطر والمؤشرات الخاصة بها.

وقد أقر المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته لعام 2020 بأن “ستاش أواي” شركة رائدة في عالم التكنولوجيا تتولى تطوير أحدث التقنيات والمساهمة بشكل كبير في “تحسين العالم”.

وعلى صعيد آخر أضاف “رمزي خليف”، المدير العام لشركة “ستاش أواي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: “إن تحقيق هذا الإنجاز الضخم بالوصول إلى مليار دولار أمريكي في أقل من 4 سنوات يُعد أحد أبرز العلامات التي تشير إلى مدى رغبة تلك المجتمعات في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعي وراء سبل أفضل لتكوين الثروات وتنميتها، ويؤكد ذلك ما نشهده في هذه الآونة من معدلات تحويل عالية وإيداعات منتظمة كبيرة وارتفاع نسب التفاعل الإيجابي مع المحتوى التعليمي الخاص بنا. وما زلنا في مرحلة التحليل الأولي لمختلف العوامل المؤثرة لبناء وتنمية الثروات في كل من سنغافورة وماليزيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.