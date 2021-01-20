الذهب يربح في ظل ضعف الدولار بفعل توقعات التحفيز الأمريكي

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1850 دولارا.

وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.

وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.

ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرا عائدا.

وستكون خطة حزمة تحفيز الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار محل التركيز بعد أن يؤدي اليمين لتولى منصبه اليوم الأربعاء، فيما سينصب الاهتمام أيضا على وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 400 ألف في البلاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة 25.40 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1095.13 دولار وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2367.29 دولار.

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