سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج شركة بالمز الرياضية في منصة السوق الثاني

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة “بالمز” الرياضية في منصة “السوق الثاني” تحت الرمز PALMS وقد بدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من اليوم. وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 150 مليون درهم إماراتي، كما يبلغ عدد الأسهم 150 مليون سهماً بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم. ويمثل هذا الادراج الخامس في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2020.

وتعد شركة بالمز الرياضية إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة و مقرها في الامارات العربية المتحدة. وتتخصص الشركة بالترويج للأنشطة الرياضية لمواطني دولة الإمارات و تعد الشركة المزود لبرامج التدريب الرياضي في الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الجوجيتسو وفنون القتال المختلطة والرياضات القتالية. وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة 344.5 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020، كما يعمل لديها أكثر من 700 موظف.

وصرح سعيد حمد الظاهري, الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قائلاً :”نحن سعداء باختيار الشركة العالمية القابضة، إحدى كبرى الشركات في المنطقة، إدراج شركة بالمز الرياضية في السوق الثاني والذي يعتبر تأكيداً جديداً على استقرار السوق وموثوقيته ضمن كبريات شركات المنطقة ويؤكد مكانته كوجهة مفضلة للإدراج ويعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة، و ذلك من خلال إمتلاكه بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة ويمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية ضمن بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة.”

مع إدراج شركة بالمز الرياضية يرتفع عدد الشركات المدرجة في منصة السوق الثاني إلى 7 شركات و يرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 88 ورقة مالية. و يعد السوق الثاني جزءً من البنية التحتية القائمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أسهم الشركات الخاصة. حيث يستطيع المستثمرون شراء وبيع الأوراق المالية للشركات الخاصة بناءً على أساسيات مثل العرض والطلب والبيانات المالية وغيرها من البيانات الأخرى. و تجدر الاشارة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أول سوق في المنطقة يطلق منصة متخصصىة لإدراج و تداول أسهم الشركات الخاصة.