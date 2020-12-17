تعزيز التعاون الدولي عبر الحدود بين أبوظبي وجزر فيرجن البريطانية

وام- وقّع الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وجنيفر بوتر كويستيلز، المدير العام بالإنابة للجنة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية.

وكجزء من الاتفاقية، ستتعاون كل من سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية في العديد من الأنشطة المتنوّعة التي تهدف إلى دعم وظائف التسجيل المشتركة. ومن أبرز هذه الوظائف تقديم الخبرات الضرورية في الأطر التكنولوجية والإجرائية الخاصة بكل منهما، وتسهيل الأنشطة القابلة للتطبيق ضمن ولاياتهم القضائية، وتقديم الدعم الرامي إلى تكامل المعايير الدولية مع أفضل الممارسات عبر عملياتهم.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: “يعدّ اتفاقنا مع لجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية بمثابة دليل إضافي على جهودنا لضمان الحفاظ على علاقات فعّالة ومفيدة للطرفين بين أبوظبي وأصحاب المصلحة الماليين على الصعيد الدولي.

وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تعزيز التزام سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي على المدى الطويل، من أجل تطوير محفظة شركائها وتعزيز عروضها باستمرار، بما يخدم تفويضها الشامل كوظيفة تسجيل رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد لعبت الشراكات المتعدّدة التي تم تشكيلها مع المؤسسات التقدمية ذات التفكير المماثل خلال رحلة نمو سوق أبوظبي العالمي دوراً أساسياً في تطوّره كمركز مالي دولي. أما هذه الاتفاقية، فهي غاية في الأهمية في هذا المجال. من هنا، فإننا على ثقة من ان هذه الشراكة ستؤدي إلى ارتباطات مثمرة بين سوق أبوظبي العالمي ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية، لا سيما انها ستحفّز المزيد من الجهود التعاونية بين كلا السلطتين”.

وكجزء من الاتفاقية، ستوفّر سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي واللجنة لبعضهما البعض فرص التدريب والإعارة، كما سوف يسهّلان الاتصالات المتكررة التي من شانها تحقيق مصالحهما الفضلى. وسيتبادل الطرفان الأفكار حول مختلف الأمور، والتي تتضمّن التطوير المستمر للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الأحداث العامة والمساعدة في الترحيب بمندوبي كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية الذين يودّون تنفيذ أنشطة التسجيل في كل من الولايات القضائية.