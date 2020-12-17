سعر العملة الافتراضية بيتكوين يتخطى 22 ألف دولار لأول مرة

ويتجاوز السعر الجديد الرقم القياسي السابق البالغ 19 ألفا و700 دولار الذي

تم تسجيله في نوفمبر. يأتي ذلك بعد استثمار بول تودور جونز وستانلي دروكنميلر في العملة المشفرة، وقيام شركات وول ستريت الكبرى مثل S&P Global و Cboe Global Markets بإطلاق خدمات بيانات سوق التشفير بحسب سي ان بي سي.

وشهدت بيتكوين نموا في قيمتها أثناء جائحة كورونا وبدا أن العملات الرقمية أخذت في الصعود خلال الأشهر القليلة الماضية بعد فترة هدوء طويلة. وهناك أسباب أخرى لارتفاع قيمة تلك العملة وهي الندرة النسبية وخطة “باي بال” للسماح للعملاء بالدفع بالعملات المشفرة.

ولفتت بلومبيرغ إلى آراء محللين حول قفزة أسعار بيتكونين وهم يرون أن العملات النقدية تفقد قيمتها مع الحوافز المالية والنقدية التي تقدمها الحكومات بسبب الجائحة، مما يجعل بيتكوين ملاذا جذابا ضد التضخم مع ترقب أسعار الفائدة. وفي حال قيدت البنوك المركزية سياستها النقدية وعملت الحكومات على تقليص العجز فإن جاذبية بيتكوين كملاذ ضد التضخم ستتلاشى.