محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inتجارة

سعر العملة الافتراضية بيتكوين يتخطى 22 ألف دولار لأول مرة

تخطى سعر عملة بيتكوين المشفرة حاجز الـ 22 ألف دولار لأول مرة منذ اطلاق العملة عقب اهتمام مؤسسات استثمارية كبرى بها مؤخرا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سعر العملة الافتراضية بيتكوين يتخطى 22 ألف دولار لأول مرة

ويتجاوز السعر الجديد الرقم القياسي السابق البالغ 19 ألفا و700 دولار الذي

تم تسجيله في نوفمبر. يأتي ذلك بعد استثمار بول تودور جونز وستانلي دروكنميلر في العملة المشفرة، وقيام شركات وول ستريت الكبرى مثل S&P Global و Cboe Global Markets بإطلاق خدمات بيانات سوق التشفير بحسب سي ان بي سي.

وشهدت بيتكوين نموا في قيمتها أثناء جائحة كورونا وبدا أن العملات الرقمية أخذت في الصعود خلال الأشهر القليلة الماضية بعد فترة هدوء طويلة. وهناك أسباب أخرى لارتفاع قيمة تلك العملة وهي الندرة النسبية وخطة “باي بال” للسماح للعملاء بالدفع بالعملات المشفرة.

ولفتت بلومبيرغ إلى آراء محللين حول قفزة أسعار بيتكونين وهم يرون أن العملات النقدية تفقد قيمتها مع الحوافز المالية والنقدية التي تقدمها الحكومات بسبب الجائحة، مما يجعل بيتكوين ملاذا جذابا ضد التضخم مع ترقب أسعار الفائدة. وفي حال قيدت البنوك المركزية سياستها النقدية وعملت الحكومات على تقليص العجز فإن جاذبية بيتكوين كملاذ ضد التضخم ستتلاشى.

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا