التأمين المجاني وضمان الخمس سنوات ستحقق 10 % زيادة متوقعة في مبيعات السيارات للعام 2021

بدأت بعض وكالات السيارات بتقديم عروض لتحفيز المبيعات ما رأيكم بها، وما الذي تقدمونه في هذا الصدد؟

تشكل العروض والحملات الترويجية جانباً مهماً من استراتيجيات المبيعات والتسويق لدى وكالات السيارات، كما يأتي ذلك على رأس أولوياتنا دائماً. ونشطت الوكالات عموماً في هذا الجانب في الآونة الأخيرة، نظراً للتأثير الهائل الذي تركه “كوفيد – 19” على هذا القطاع و على الاقتصاد الكلي، ما حفزنا لتقديم أفضل قيمة لعملائنا وتوفير المزيد من الخيارات الجذابة، والإسهام في دفع عجلة الاقتصاد.

ويتمثل دور العربية للسيارات كوكيل حصري في تسهيل شراء السيارات لعملائنا، والتأكد من طرح عروض تتوافق مع تطلعاتهم وتشبع رغباتهم، من خلال التخطيط الجيد للتخلص من أي معوقات في عملية الشراء، وفي مارس 2021، نجحت نيسان في إطلاق الحملة التاسعة من حملة “استبدال السيارات” الشهيرة، وتقدم أيضاً حملات خاصة مدتها 100 ساعة، وعروض إضافية قبل رمضان. وخلال الشهر الفضيل، يمكن للعملاء الاستفادة من الضمان لخمس سنوات، والخدمة المجانية لخمس سنوات، والتأمين المجاني لسنتين، والتسجيل المجاني لسنة واحدة.

ومن أبرز أنشطتنا الترويجية، رعايتنا لمهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقته قبل 26 عاماً. وفي نسخته الأخيرة، قدمت إنفينيتي ورينو عروضاً حصرية في شهر رمضان على تشكيلاتها، التأمين لعام واحد، وميزتين إضافيتين، والخدمة لثلاث سنوات، والدفع المؤجل لأربعة أشهر، والضمان الممتد لخمس سنوات.

وإضافة إلى ذلك، قدمنا حلول التأجير الحصرية للأفراد والشركات بخيارات بسيطة وفعالة من حيث التكلفة، لقيادة سيارات من إنفينيتي أو نيسان بشروط دفع سهلة دون الحاجة إلى تحمل إجراءات التمويل المصرفي، وتخفيف العبء والالتزام طويل الأجل.

ما هي أبرز التقنيات الجديدة التي تقدمها طرز السيارات الجديدة هذا العام، وهل هناك توجهات جديدة لدى المشترين؟

تحرص العربية للسيارات على مواكبة المستجدات في عالم التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، لتعزيز تجربة العملاء، حيث تم تطوير صالة العرض الافتراضية، والمكالمات الحية عبر الفيديو، وحجز اختبار القيادة من المنزل وبوابة الدفع، وتعزيز الربط السلس مع الهواتف الذكية.

وعلى مستوى السيارات، بات من الملاحظ إدخال المزيد من التقنيات وبشكل متسارع كل عام، حيث شهدت صناعة السيارات العديد من التطورات التكنولوجية المذهلة خلال السنوات الأخيرة، مثل توظيف “أبل كار بلاي”، و “أندرويد أوتو”. وهو ما يظهر جلياً في العديد من طرازات إنفينيتي 2021.

وفي الوقت الحالي تزايد الوعي والتوجه نحو السيارات الكهربائية حول العالم وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنامى التطور في السيارات الكهربائية والتقنيات التي تعزز تطبيق التكنولوجيا، مثل تقنية التنقل الذكي من نيسان.

كما اجتاحت عالم صناعة السيارات التقنيات والمجسات المساعدة على الطريق مثل نظام تثبيت السرعة النشط القادر على مراقبة حركة السير أمام السيارة وتعديل السرعة والتوقف إذا ما لزم الأمر، وتقنية مراقبة المسار على الطريق لمنع انحراف السيارة عن مسارها ونظم مراقبة اللوحات المرورية وتحديد السرعات القصوى والدنيا وغيرها من التقنيات الأخرى، وصولاً إلى التقدم الهائل الذي تحقق في عالم السيارات الذكية وذاتية القيادة، لتصبح حقيقة واقعة، وإن كانت بنسب متفاوتة بين مختلف العلامات. ومن المتوقع أن نشهد في المستقبل القريب ظهورها في شوارعنا، خاصة في الإمارات التي تتوافر فيها البنية التحتية الذكية اللازمة، ما يسرع في طرح طرازات ذكية من السيارات ذاتية القيادة بالكامل في الدولة.

-ما أبرز التحديات والعقبات التي واجهتكم خلال العام الفائت؟

لقد كان 2020 عاماً متقلباً إلى حد كبير، وتأثر بشدة بالصعوبات. ونتيجة لذلك، واجهت مختلف القطاعات مجموعة من التحديات، ومنها قيود الحركة والتباعد الاجتماعي وبقاء العملاء في منازلهم. وعلى مستوى قطاع السيارات، كانت هناك صعوبة في ترتيب اختبارات القيادة في إطار إجراءات الحفاظ على الصحة والسلامة، وانخفاض عدد زيارات العملاء إلى المعارض، وتردد البعض عند شراء بعض الاحتياجات، ما أدى إلى طول مدة إتمام عملية الشراء، الأمر الذي اضطرنا إلى إعادة النظر في استراتيجياتنا وأهدافنا. وشهدنا تحولاً سريعاً في علاقتنا مع عملائنا، وتوظيف حلول الاتصال عبر الإنترنت لتلبية طلبات المستهلكين، من خلال اللجوء لحلول الرقمنة في جميع خطوات رحلة الشراء حيث تم تطوير صالة العرض الافتراضية، والمكالمات الحية عبر الفيديو، وحجز اختبار القيادة من المنزل وبوابة الدفع، وتعزيز الربط السلس مع الهواتف الذكية. و نجحنا في اجتياز الظروف الصعبة بفضل قدراتنا الرقمية، ما أدى إلى تحقيق انتعاش تدريجي وزيادة في مبيعاتنا خلال الربع الثالث 2020.

كيف كان أداء الشركة العام الماضي، وما خطط الشركة هذا العام؟

بلغ متوسط المبيعات الشهرية في دولة الإمارات خلال العام 2019 ما يقرب من 20,000 مركبة في المجمل، لكن هذا الرقم انخفض بنسبة الثلث ليصل إلى 13,700 وحدة في العام 2020. وخلال الأشهر القليلة الماضية، بعد الإعلان عن حملة اللقاح ، نشهد انتعاشاً في إجمالي المبيعات بنسبة 7%، لتصل إلى 14,000 سيارة.

و نتوقع أن مبيعات السيارات الجديدة سترتفع بنسبة 10% بعد انخفاضها بنسبة 35% خلال العام الماضي. ونتوقع أن يأتي النمو عبر مبيعات الشركات بسبب التحسن المتوقع في الأنشطة التجارية خلال العام الجاري.

وتركز العربية للسيارات في العام 2021 على تقديم تجربة سلسلة ومرنة لعملائها لضمان رضاهم وراحة بالهم، منذ اللحظة الأولى لرحلة الشراء، وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع التي توفرها لهم وذلك على تشكيلتها من سيارات الدفع الرباعي ومتعددة الاستخدامات. يضاف إلى ذلك طرح الطرازات الحديثة والعصرية لاستقبال العام الجديد. وإضافة إلى ذلك، أطلقنا مؤخراً سيارة “باترول نيسمو” الجديدة كلياً، وطرح نسخ محدثة من “إنفينيتي QX80” و “رينو داستر”.